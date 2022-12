¡Pedales de oro! Así recordó Lucho Herrera su apoteósico triunfo en el Tour hace 35 años

El exciclista Lucho Herrera, recordó en Mañanas BLU la gesta con la hace 35 años venció en el Tour de Francia al pedalista francés Bernard Hinault, quien se consideraba indestronable en aquel momento.

Vea también: Se cumplen 33 años de la gesta de Lucho Herrera en La Vuelta a España

Publicidad

“Me acuerdo que esa vez hicimos la curva, le dije a Rafael Acevedo que en la subida me sacara del grupo. Así se hizo, salí, me fui. Creo que pasé con un minuto pasado en el premio de Montaña”, contó.

“Ya bajando, finalizando, una curva forzada abajo, había un poco de neme, que echaban por allá y que con el calor se derrite. Era una mancha grande. Iba rápido, no podía frenar. Me boté por la mancha, sino que desafortunadamente alcancé a coger la gravilla. Ahí se me descargó la bicicleta”, recordó ‘El Jardinerito de Fusagasugá.

Herrera narró detalles de la caída, casi que como en cámara lenta.

“Recuerdo que la cicla cogió hacia arriba y yo caí de plancha en la carretera. Fueron cosa tan rápidas que más me demoré en caerme que en parar para volver a coger la bicicleta para seguir”, narró.

Publicidad

En medio del furor de la competencia, el ciclista sabía que tenía que arreciar la marcha para no dejar que la victoria se le escapara de las manos.

“Yo me dije, aquí voy a ganar la etapa. Faltaban como tres o cuatro kilómetros. Estaba cerca”, afirmó.

Publicidad

Herrera alcanzó el triunfo pese a que la cicla quedó en mal estado.

“Me monté, recuerdo que la bicicleta quedó con un desperfecto, pero yo podía seguir ahí. Después iba pedaleando duro porque la dirección me quedó torcida”.

La aparatosa caída, sumado a la adrenalina de la competición, no le permitieron a Lucho Herrera notar que estaba sangrando.

Conozca más: Tuve cáncer, pero hace seis años; ya estoy bien: Lucho Herrera

“Sobre la barra de la bicicleta vi que comenzó a gotear. Dije, estoy sudando o qué. Ahí fue cuando miré el tubo y me di cuenta que estaba goteando sangre”, añadió.

Publicidad

Escuche la hazaña de Lucho Herrera en su propia voz en Mañanas BLU:

Publicidad