¿Por qué Nairo no ataca al líder del Tour, Chris Froome? Análisis

Cumplida la primera semana de competencia, un silencio sepulcral rodea la figura de Nairo Quintana en el Tour de Francia; el colombiano guarda silencio, calla la respuesta al interrogante que está en boca de aficionados del ciclismo en todo el mundo: ¿por qué no ataca a Chris Froome?

Hasta el propio británico, actual líder del Tour, se lo pregunta sin encontrar una explicación plausible; lo aceptó en declaraciones con la prensa internacional, cuando dijo que en todo momento durante la novena etapa esperaba el ataque del colombiano, que finalmente no llegó.

“No paraba de pensar que llegaría el ataque, me lo esperaba hasta el último kilómetro. Me preguntaba si estaba guardando fuerzas para un gran ataque, pero como no lo ha hecho quiero pensar que estaba al límite de sus fuerzas. Se ha mantenido pegado a mi rueda”, indicó el ciclista del Sky en conversación con la agencia EFE*.

Pero el líder del equipo Movistar prefiere guardar silencio al respecto, enmudece como cuando pedalea por las carreteras galas. Pareciera que al boyacense lo único que le preocupa es no despegarse de la rueda del británico, aunque asumió su despiste en la octava etapa que permitió a Froome marcharse en el descenso a Peyresourde y lograr una ventaja de 13 segundos en la general más los 10 de la bonificación por haber ganado aquella etapa.

"El equipo ha estado excelente y lo que pasó en la parte final fue un despiste mío", aceptó en su momento el jefe de filas de Movistar, equipo en el que reinó la incomprensión por el despiste de su líder.

Froome había lanzado un ataque en la última rampa del puerto, a pocos metros para coronar. Quintana, que había seguido su rueda, se despistó un segundo para agarrar un bidón de agua. Cuando se quiso dar cuenta, el británico tenía ya unos segundos de ventaja que la llegada de Alejandro Valverde al frente del grupo de caza no logró colmar.

Eusebio Unzue, director del Movistar, expresó su estupor y consideró que el colombiano "no fue capaz de reaccionar". Sin embargo, el directivo español no dio pistas de su estrategia , de cuándo llegará el contraataque del colombiano.

Por ahora es una pregunta sin respuesta, pero en su página web la experta Georgina ‘Goga’ Ruiz Sandoval da luces sobre lo que puede estar pasando por la cabeza de Nairo.

En su análisis, Goga indica que en el camino a los Alpes, Quintana y Froome se verán las caras una vez más en la mítica subida al Mont Ventoux, durante la etapa 12, y en la crono individual (37.5 km) de la etapa 13, además de otra etapa de montaña que cerrará la segunda semana.

“En ciclismo uno ataca cuando hay fuerzas, cuando el rival está en un momento débil y sobre todo cuando se considera que los dividendos de lo que se va a ganar supera el riesgo de lo que se puede perder”, asegura la periodista.

‘Goga’ Ruíz, que narra el Tour en Caracol TV y Blu Radio, entiende que lo que quieren los aficionados es ver a un corredor hacer explotar al grupo, pero advierte que “esa condición de fuerza no se da todos los días. Hasta los más osados saben agazaparse para no dejarse leer las intenciones y verdaderas fuerzas”.

Entretanto, el colombiano se muestra carente de dudas. "Sigo soñando, sigo soñando... Estamos en la lucha y esperamos que se haga realidad", dijo este lunes Quintana, dejando ver que en su mente el sueño amarillo permanece intacto, a solo 23 segundos del líder.

* Con información de EFE.