Polémica por explosivas declaraciones en el Tour: "Estoy dispuesto a sacrificar segundo puesto"

El danés Jonas Vingegaard no da por perdido el Tour de Francia pese a los 4.13 minutos de desventaja que tiene sobre el esloveno Tadej Pogacar, confía en que la tercera semana pueda encontrar grietas en su rival y asegura que arriesgará incluso la segunda posición para atacar el maillot amarillo.

"Un mal día lo puede tener cualquiera, yo he tenido dos en este Tour y eso explica el grueso del tiempo que he perdido. Pero Tadej también puede tenerlo en la tercera semana. Hasta ahora se ha mostrado sólido. No sé si tiene puntos débiles, es uno de los ciclistas más completos del pelotón, si no el que más. Pero si los tiene, no los diré ahora", afirmó el líder del Visma durante la segunda jornada de descanso del Tour.

El ambiente del equipo neerlandés no es el mejor, tras dos semanas en las que el UAE de Pogacar se ha mostrado superior, pero Vingegaard compareció distendido, con una sonrisa en los labios y tratando de infundir confianza.

"Creo que todavía puedo ganar el Tour. La diferencia es grande, pero lo puedo conseguir. Suelo tener mi mejor momento de forma en la tercera semana", aseguró el vencedor de las ediciones de 2022 y 2023.

El danés afirmó que no desvelará su táctica, pero precisó que "cuando estás cuatro minutos por detrás tienes que intentar algo" y advirtió que se encuentra "mejor".

"He tenido dos días malos y seguimos analizando los motivos. Es una pena, pero tengo que pensar en el futuro. Si quitamos esos dos días, las diferencias son menores que el año pasado. Si piensas eso no pierdes la confianza. Tengo la sensación de que mi nivel mejora y, si dejas de creer eso, no sucede", afirmó.

Aunque tiene una renta de 3.40 con respecto al tercero, el joven alemán Florian Lipowitz, Vingegaard señaló que el estado de forma del germano supone una amenaza, como demostró en la pasada Dauphiné, cuando acabó tercero por detrás de Pogacar y él mismo, pero eso no le impedirá arriesgar para atacar al esloveno.

"Estoy dispuesto a sacrificar la segunda plaza para pelear por la primera", insistió el escandinavo.

El líder del Visma, segundo en las ediciones de 2021 y 2024, perdió tiempo en la crono de Caen, donde se dejó 1.05, y en la subida a Hautacam, en la primera etapa de alta montaña, donde perdió 2.10.

El director del equipo, Grischa Niermann, también señaló que el principal objetivo sigue siendo ganar el Tour, pero no cierra la puerta a otros, como sumar victorias de etapa.

En este sentido, asumió como propio el "error" de no haber esperado este domingo a Vingegaard, que se quedó cortado tras una caída, lo que motivó que durante varios kilómetros el danés estuviera retrasado del grupo de Pogacar.

Niermann aseguró que lo hizo para que sus hombres pudieran buscar la victoria de etapa, que finalmente cayó en manos del belga Tim Wellens, del equipo de Pogacar, por lo que consideró que se había equivocado.

Pero rechazó las críticas en ese sentido que le lanzó el esloveno, que no han gustado en el Visma. El belga Wout van Aert le acusó de no haber jugado limpio y dijo que debía haberse quedado él descolgado del grupo delantero para permitir que se formara la fuga.