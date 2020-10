Clasificación de la Flecha Valona 2020: el suizo Hirschi triunfó en el Muro de Huy

🔻

Revivez le dernier kilomètre et la superbe victoire de @MarcHirschi 🇨🇭 au sommet du Mur de Huy ⛰



Relive the last kilometer and the stunning victory of @MarcHirschi 🇨🇭 at the top of Mur de Huy ⛰#FlecheWallonne pic.twitter.com/a3Sp3235Se