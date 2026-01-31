En vivo
Blu Radio  / Deportes  / Con gol en tiempo de adición, Santa Fe derrotó a Boyacá Chicó en el inicio de la cuarta fecha

Con gol en tiempo de adición, Santa Fe derrotó a Boyacá Chicó en el inicio de la cuarta fecha

El conjunto bogotano asumió el protagonismo del encuentro desde el inicio, aunque durante buena parte del tiempo se encontró con un trámite trabado, con mucho choque y escasa fluidez.

Por: EFE
|
Actualizado: 31 de ene, 2026

