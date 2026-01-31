Con gol en tiempo de adición, Santa Fe derrotó a Boyacá Chicó en el inicio de la cuarta fecha

Independiente Santa Fe consiguió este sábado un triunfo por 0-1 frente al Boyacá Chicó en la agonía de un partido que parecía encaminado al empate sin goles en el estadio La Independencia, de Tunja, en el inicio de la cuarta jornada del torneo Apertura del fútbol colombiano.

El conjunto bogotano asumió el protagonismo del encuentro desde el inicio, aunque durante buena parte del tiempo se encontró con un trámite trabado, con mucho choque y escasa fluidez.

En el segundo período, con mayor continuidad y un planteamiento más directo, Santa Fe insistió en ataque y encontró el gol de la victoria en el minuto 90+7 cuando el defensor Emanuel Olivera conectó de cabeza un centro de Nahuel Bustos para sellar el triunfo que le permite llegar a seis puntos en el torneo.

Más temprano, en el partido que abrió la fecha, Cúcuta Deportivo empató 1-1 con Fortaleza CEIF de Bogotá en el estadio General Santander, cerca de la frontera con Venezuela (noreste).



El conjunto local se puso en ventaja con gol del delantero venezolano Luifer Hernández al minuto 12 y parecía encaminado a quedarse con los tres puntos, pero cuatro minutos después cambió el desarrollo del encuentro tras la expulsión del defensor Sebastián Rodríguez, lo que dejó al Cúcuta con diez hombres.

Fortaleza aprovechó la superioridad numérica y encontró el empate sobre el final del partido, con anotación del volante Harol Balanta, lo que le permitió rescatar un punto valioso en condición de visitante.

La cuarta jornada continuará este domingo con los encuentros entre Atlético Bucaramanga y Alianza FC, así como el duelo entre Deportivo Cali y Deportivo Pasto, claves para equipos que buscan sumar de a tres puntos en el inicio del Apertura.

También se disputarán los compromisos Once Caldas–Jaguares de Córdoba y el atractivo choque entre Millonarios e Independiente Medellín, uno de los más esperados porque ambos equipos llegan en crisis de resultados y por lo tanto con la urgencia de empezar a ascender en la tabla de posiciones.

La jornada continuará el lunes con los encuentros Llaneros-Águilas Doradas y Deportes Tolima-Internacional de Palmira, mientras que el cierre será el miércoles con el clásico entre Atlético Nacional y América de Cali.