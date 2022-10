Diego Maradona amenaza con golpear a periodista

El periodista español Ángel García intentó entrevistar al exjugador argentino a la salida de un restaurante del hotel donde se hospedaba, pero este no respondió de la mejor forma.

“No quiero que me pegues, solo que me respondas cómo ves el partido", dijo el periodista, a lo que Maradona respondió: "Quiero comer tranquilo y vos no podés estar en mi hotel sin habitación... Yo tengo todo el derecho de hablar con mi familia lo que quiero, pero vos tenés un micrófono querido, así que hacé tu trabajo".

Tras la negativa de ‘El Pelusa’ para la entrevista, García dijo al aire que el argentino incluso le dio un codazo.