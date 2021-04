Dimayor propuso a Superintendencia hacerle un crédito al Cúcuta para ayudarle: liquidador del equipo

Tras conocerse la decisión de la Superintendencia de Sociedades de exigirle a la Dimayor no poner a disposición la ficha del Cúcuta Deportivo , Arturo Acosta Villaveces, liquidador del conjunto ‘motilón’, habló en Blog Deportivo sobre este caso y explicó los temas jurídicos que deben entenderse, como lo que significa la ficha de un club.

“Ficha, a diferencia de afiliación, es que tiene un contenido económico muy importante, el cupo de ser miembro de la Dimayor, que uno puede participar en los torneos profesionales de fútbol”, apuntó.

Acosta Villaveces también contó que cuando el conjunto entró en liquidación el año pasado, Dimayor propuso un crédito para “ayudarle con las deudas” que tenían.

“Es una decisión que estaba dirigida a entender que esa afiliación tiene un valor muy importante en los estatutos de la Dimayor. Eso existía el 11 de noviembre de 2020, día en que entró el Cúcuta a liquidación, día en que a Dimayor le propuso a la Superintendencia que estaba dispuesta a hacerle un crédito al Cúcuta por $1.500.000.000 para ayudarle a pasar las deudas”, agregó Acosta.

Además, dijo que él nunca creyó que esa decisión se había tomado sin darles la oportunidad de una “fórmula de juicio y que el derecho no valía nada”.

“No me tragué el cuento que nos habían botado sin ninguna fórmula de juicio y que el derecho no valía nada, por eso exigí a la Superintendencia que decretara el embargo de ese derecho. La Dimayor pensó que no tenía que hacer caso al juez (…) Dijeron que era absolutamente ajenos a los temas económicos”, expresó.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: