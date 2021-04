Embargar algo que no es del Cúcuta no lo puedo hacer: presidente de Dimayor sobre ficha del club

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, pasó por los micrófonos de Blog Deportivo para hablar sobre la decisión de la Superintendencia de Sociedades donde le exige a la Dimayor no poner a disposición la ficha del Cúcuta Deportivo mientras se realiza el proceso de liquidación contra el club.

“Es un recurso que presenté ante la Superintendencia diciendo lo que me pedían que hiciera, que era embargar la ficha que no existe, no se podía hacer porque no es un derecho de los clubes de Cúcuta, no se puede cuantificar y no está en los libros de contabilidad”, explicó.

“Es un derecho personal, es un derecho que lo otorga la asamblea, es como el derecho de entrada a un club. Si a mí me piden que embargue algo que no existe, pues no lo puedo hacer. La Superintendencia no acogió los argumentos de la Dimayor”, añadió.

Además, el presidente de la Dimayor dijo que están tratando de encontrar una solución para ponerse de acuerdo con este caso y que “en temas jurídicos ver que están pidiendo y si se puede hacer, porque así no se puede”.

“Embargar algo que en este momento no es del Cúcuta no lo puedo hacer”, concluyó.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: