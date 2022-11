Estoy orgulloso de representar a todos los colombianos en el Giro: Nairo Quintana

Nairo Quintana confirmó que está preparado para intentar el doblete Giro-Tour, las dos carreras ciclistas por etapas más importantes, este jueves en la víspera del inicio de la cita italiana, en la que se mostró orgulloso de representar "a todos los colombianos".



Ningún corredor ha conseguido la gesta del doblete desde que lo hiciese el fallecido Marco Pantani en 1998, un año antes de que el escalador italiano se viese inmerso en un escándalo por dopaje que acabó con su carrera.



"En términos de carrera, el Giro es más difícil que el Tour de Francia, es la forma en la que los ciclistas compiten lo que hace difícil el Tour", opinó Quintana, tres veces en el podio del Tour (segundo en 2013 y 2015, tercero en 2016) y primer colombiano que ganó el Giro en 2014.



"Nunca he intentado ganar el Giro y el Tour el mismo año, así que realmente no sé cómo será. Es la 100ª edición del Giro, una edición importante en la historia del ciclismo, por lo que no se podía faltar, estoy aquí representando a todos los colombianos y a todos los latinoamericanos", continuó el ciclista de 27 años.



"Para lograr el doblete lo primero es ganar el Giro, veremos al final si todo sale o no", añadió el líder del Movistar.



En su rueda de prensa Quintana se refirió a la cuarta etapa, el martes, 181 kilómetros con salida en Cefalu (Sicilia) y final en las laderas del volcán Etna.



"No creo que sea decisiva, pero la etapa del Etna es importante porque puede darme información de mi forma e indicaciones sobre aquellos que podrían luchar por la clasificación general en la semana final", dijo.



El líder del Movistar destacó el nivel de la carrera, que contará con dos etapas contrarreloj y cuatro llegadas en alto.



"Creo que será un Giro bastante combativo, de mucha presión porque vienen equipos con muchos más líderes, más sólidos, es un poco más complicado", señaló Quintana, que señaló al italiano Vincenzo Nibali, vigente campeón, como uno de los rivales a batir.



"Estamos en el país de Nibali y esta carrera siempre se le ha dado bien, seguramente estará muy fuerte", dijo sobre el ciclista siciliano, también ganador de la maglia rosa en 2013.



"Pero tenemos un equipo con el que esperamos no tener problemas, poco a poco iremos viendo cómo se va moviendo la carrera pero hay rivales que van a estar muy bien, que están muy fuertes y quieren ganar la carrera", subrayó Quintana, que contará entre sus guardaespaldas con su compatriota Winner Anacona.



"Estoy bien, en buena condición, subirme al podio, aunque no gane, no sería un fracaso", concluyó Quintana, que esta semana finalizó la Vuelta a Asturias en la segunda posición.