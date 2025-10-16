¿América clasificará a cuadrangulares? David González envía mensaje a los hinchas

Después del envión anímico por clasificar a semifinales de la Copa BetPlay, el América de Cali piensa en lo que será su participación en la liga, pues hace cuentas para asegurar su cupo a cuadrangulares.

Ante la incertidumbre que hay entre los hinchas de la mechita, el entrenador David González envió un mensaje sobre lo que piensa el cuerpo técnico, así como sus jugadores sobre los cinco partidos que le quedan en la fase regular.



¿América clasificará a cuadrangulares?

En entrevista con Blog Deportivo, el director técnico resaltó que mientras las matemáticas lo respalden con los números para poder clasificar, ese será el principal objetivo del América, enviado un mensaje de confianza a la hinchada, pese a que ocupan la casilla 14 con 17 puntos y solo a tres unidades del octavo puesto.

"Claro, las cuentas están. Desde que la matemática y los puntos estén disponibles, es lo que estamos luchando, es nuestro objetivo ir partido a partido. Se nos han dado por ahí ciertos resultados que nos han colaborado sobre todo en esta última fecha y el partido de este sábado, como todos los que siguen de ahí para adelante son definitivos", añadió el estratega.

América en la Copa BetPlay del 2025 Foto: Dimayor

Precisamente, por la fecha 16, se disputará el clásico vallecaucano contra el Cali este sábado, 18 de octubre, desde las 8:30 de la noche.



Los otros partidos en liga serán contra Junior, visitando al Boyacá Chicó, recibiendo al Unión Magdalena y cerrando en territorio antioqueño contra el Medellín.



América, a semis de Copa BetPlay

Por otro lado, el América de Cali selló su clasificación a las semifinales de la Copa BetPlay tras una emotiva definición por penales contra el Junior, y su técnico, David González, analizó en Blog Deportivo las claves de este avance y el proceso que viene consolidando en el conjunto escarlata.

“Sufrir, sufrir como tal, no, pero definitivamente desde arriba (tribuna) hay un sentimiento de impotencia, de no poder hacer cosas o comunicar ciertas indicaciones que sí se pueden desde la raya”, expresó.

Juniors visitando al América en la Copa BetPlay Foto: Dimayor

Más allá de la clasificación, el técnico destacó el compromiso de su plantilla y la rápida asimilación de sus ideas tácticas pese al poco tiempo de trabajo:

“Me sorprendió mucho este grupo. Fue un ajuste perfecto de jugadores con las condiciones para ejecutar la idea que queremos. Llevamos cinco o seis semanas trabajando, solo una semana larga, y el resto han sido partidos cada tres o cuatro días. No hay mucho tiempo, pero la receptividad ha sido espectacular”, añadió.

El entrenador detalló que ha buscado fortalecer la construcción de juego y la posesión del balón.

“Se ven muchas cosas, sobre todo en los inicios de juego, en las posesiones largas y en cómo encontrar ventajas desde las ubicaciones en el campo. Todo eso empieza a dar frutos”, concluyó.