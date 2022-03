América e Independiente Medellín vuelven a verse las caras, esta vez por liga

América de Cali e Independiente Medellín protagonizarán este sábado, a partir de las 8:00 de la noche, el compromiso más atractivo de la fecha 11 de la Liga Betplay , torneo donde volverán a verse las caras tras su enfrentamiento en Copa Sudamericana.

Este será el tercer compromiso consecutivo entre ‘Diablos Rojos’ y ‘Poderosos’, luego de ese cruce a doble partido en la Sudamericana, donde el DIM salió victorioso y clasificó, por la vía de los penales, a la fase de grupos del torneo internacional.

“Hemos descansado muy bien. No hablamos del partido que terminó ni del que viene. Entrenando, relajando el equipo y limpiando la cabeza del estrés. Ya hoy nos metimos en el modo liga, porque estamos clasificados, pero necesitamos reafirmar eso dando un paso adelante y no atrás, porque entonces seguiremos sufriendo y no queremos”, dijo en la previa al juego el técnico del DIM, Julio Comesaña.

Las estadísticas de enfrentamientos recientes entre América y Medellín, por liga y en el Pascual, marcan una tendencia de paridad, pues pese a que no se registran empates en los últimos 10 juegos, las victorias están repartidas seis para los de Cali (18 goles anotados) y cuatro para los antioqueños (9 goles).

Sin embargo, extendiendo los enfrentamientos por liga a los disputados en ambas ciudades, el balance favorece a Medellín, que ha ganado seis de los últimos diez juegos, mientras que América ha triunfado en tres oportunidades y el restante acabó igualado: 2-2, el 13 de mayo de 2017.

Actualmente, América de Cali, que en su más reciente juego por liga venció (0-1) al Deportivo Cali, marcha en la novena posición con 15 puntos, los mismo del DIM, que viene de perder (2-0) el clásico ante Atlético Nacional y se ubica un puesto más arriba que su rival de turno, por lo que también será un enfrentamiento directo en busca de un cupo entre los ocho mejores.