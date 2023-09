Andrés Orozco deja de ser el técnico de Envigado: el octavo DT que sale en la Liga BetPlay

El Envigado anunció un nuevo cuerpo técnico al terminar la fecha 14 de la Liga BetPlay. Vale recordar que Andrés Orozco asumió como entrenador interino mientras las directivas encontraban a las personas ideales para encabezar el proyecto deportivo tras la salida de Alberto Suárez.

Después de perder 1-2 con Millonarios, las directivas anunciaron que Andrés Orozco no seguiría como DT encargado y llegaría a ese puesto Dayron Pérez (director técnico), acompañado de Sergio Arrieta (asistente técnico), Mario Guzmán (asistente técnico), Diego Trujillo (preparador físico) y Jorge Silva (analista).

"La Familia Naranja agradece el trabajo y profesionalismo del cuerpo técnico interino y desea los mayores éxitos a los entrenadores que desde hoy comandarán el primer equipo del cuadro del sur del Valle de Aburrá", dice el comunicado del equipo.

El Envigado actualmente está en la última posición de la Liga BetPlay con ocho puntos y sin chances de clasificar a los cuadrangulares del segundo semestre.

Sobre su salida, Andrés Orozco aclaró en Blog Deportivo que seguirá trabajando con el equipo antioqueño, en las divisiones menores, y que era consiente que esta situación se podría presentar, pues estaba como director técnico interino. Incluso reveló que antes del partido con Millonarios ya se había tocado el tema con los directivos de una posible salida, pero seguiría vinculado al club en otro cargo por la buena relación que hay.

“Yo estoy muy tranquilo la verdad, desde que asumí el cargo también me cogió de sorpresa porque era la tercera fecha cuando salió Suárez. Siempre he sido de la casa, ya son 14 años donde he pasado momentos muy bonitos y otros no tantos”, dijo.

Orozco manifestó que entiende la decisión de los directivos y comprende que en su momento todos estuvieron de acuerdo con la decisión de que fuera entrenador encargado porque había tenido bajo su cargo a varios juveniles que luego ascendieron al equipo profesional.

“Se pensó que era el camino a seguir, como técnico encargado, mientras los resultados mostraban cómo se continuaba. Lastimosamente los resultados no se dieron, las lesiones, pero no son disculpas, seguimos vinculados al club, pero uno como entrenador queda con el sinsabor, cuando uno hace las cosas bien”, añadió.



El dato: Andrés Orozco es el octavo técnico en dejar su cargo en la actual liga colombiana en 14 fechas.

Los técnicos que han salido de la Liga BetPlay

Alberto Suárez (Envigado) Pompilio Páez (Jaguares) Juan Cruz Real (Tolima) Hernán Darío Gómez (Junior) Mario García (Boyacá Chicó) Néstor Craviotto (Huila) Alexis Márquez (Bucaramanga) Andrés Orozco (Envigado)

