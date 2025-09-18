Arnulfo Valentierra, sorprendido con nivel de Dayro Moreno: "Uno no sabe cómo explicarlo"

Arnulfo Valentierra, ídolo histórico del Once Caldas y campeón de la Copa Libertadores 2004, se refirió al presente de Dayro Moreno, quien continúa rompiendo récords y siendo figura con el equipo de Manizales.

En entrevista con Blog Deportivo, el exvolante no ocultó su admiración por la vigencia del delantero tolimense, asegurando que su capacidad para encontrar espacios y definir con precisión es producto de su experiencia e inteligencia dentro del área.

Valentierra destacó que la forma en que Dayro se mueve sin balón es digna de estudio, ya que sabe en qué momento ir al primer palo, quedarse en el segundo o atacar la zona de mayor peligro dependiendo de la potencia del centro.

“Eso lo aprende con los años, él ya no necesita moverse tanto para recibir, la pelota le llega sola y define muy bien”, comentó. Para el exfutbolista, ese instinto es el resultado de una carrera llena de aprendizaje y de un entendimiento natural del juego.



¿Qué no se puede explicar?

Sobre el estado físico del goleador, Valentierra fue categórico al decir que Dayro tiene “un cuerpo privilegiado” y que su genética le ha permitido mantenerse en un nivel competitivo cuando la mayoría de jugadores de su generación ya están retirados.



“Hay cuerpos que uno no sabe cómo explicarlo y Dayro es uno de ellos (...) No es normal, corre más que muchos jóvenes que apenas están empezando. Es impresionante, son muy pocos los que tienen esa genética y él la está aprovechando”, agregó.

Dayro y Arnulfo han jugado en Once Caldas Foto: X @pandolfi40

El excapitán del Once también habló sobre el impacto emocional de Dayro en el club y en la afición: “Regresó como el ave fénix, le ha dado mucha alegría al Once Caldas y sigue escribiendo historia”

En ese sentido, resaltó que su historia y compromiso con el equipo lo han convertido en un símbolo para la institución y en un referente para las nuevas generaciones.



¿Jugará el Mundial del 2026?

Finalmente, Valentierra opinó sobre la posibilidad de que Dayro llegue al Mundial de 2026. Si bien considera que su convocatoria a la Selección Colombia para las Eliminatorias fue un premio para el hincha, cree que sus opciones de estar en la cita mundialista son bajas, aunque no imposibles.

“Si mantiene el nivel y otros no responden, podría estar, pero el técnico ya tiene su base de jugadores”, concluyó.