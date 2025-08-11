Así le fue a Atlético Nacional la última vez que recibió a Sao Paulo en Medellín

Medellín está lista para un nuevo capítulo de la Copa Libertadores en el Atanasio Girardot, que, ahora, tendrá a Atlético Nacional como protagonista en los octavos de final este martes, 11 de agosto, cuando reciba a Sao Paulo con la obligación de obtener los 3 puntos.

Pero no es la primera vez que se han enfrentado en una instancia definitiva y, si bien han sido pocas, los enfrentamientos dejaron huellas positivas en la historia del cuadro verdolaga, que a la fecha siguen siendo parte de la memoria de toda la hinchada verdiblanca.

Atlético Nacional vs. Sao Paulo 2016 // Foto: AFP

Así fue la última vez que Atlético Nacional recibió a Sao Paulo

Era miércoles 13 de julio de 2016, el Atanasio Girardot se llenó en su totalidad para vivir la semifinal de la Copa Libertadores tras un día lleno de sol, que se llenó de lluvia al inicio del partido. Fue una contundente victoria verdolaga en un duelo que desde principio a fin se vivió de manera apasionante.

El cuadro paulista arrancó ganando esa noche con gol de Jonathan Calleri en los primeros minutos con la ilusión de la remontada, pues en la ida el cuadro verdolaga logró una victoria de 2 a 0 en Morumbí. Pero la emoción duró poco y Miguel Ángel Borja logró el empate 7 minutos después y el descuento fue al 78 desde los once pasos, para que el 2 a 1 le diera el paso a la final al equipo colombiano, que terminaría quedándose con el título.

Historial Atlético Nacional vs. Sao Paulo

13/7/2016: Atlético Nacional 2-1 Sao Paulo

6/7/2016: Sao Paulo 0-2 Atlético Nacional

26/11/2014: Sao Paulo 1-1 Atlético Nacional

19/11/2014: Atlético Nacional 1-0 Sao Paulo

6/11/2013: Atlético Nacional 0-0 Sao Paulo

Posibles alineaciones de estos octavos de Libertadores