El técnico que iba a disputar Atlético Nacional con Millonarios si salía Gandolfi

los rumores en torno al futuro del técnico argentino Javier Gandolfi, quien, según contó el periodista Pipe Sierra, podría salir del equipo verdolaga si este queda eliminado vs. Sao Paulo en los octavos de final de la Copa Libertadores, incluso, comenzó a circular el supuesto técnico que lo iba a reemplazar, pero que también estaría en la carpeta de Millonarios.

Se trataba de del argentino Walter Ribonetto, quien, según contó Adrián Magnoli, estaba en carpeta de estos dos equipos del fútbol profesional colombiano y que rechazó una propuesta de Unión Magdalena a la espera lo que podía pasar con alguno de los dos equipos.

“ExDT de Talleres de Córdoba y Melgar de Perú, descartó el ofrecimiento del Unión Magdalena y está en la mira de 2 equipos importantes de Colombia”, contó Magnoli por la situación del entrenador.

No obstante, esta posibilidad no será realidad debido a que el argentino fue confirmado para tomar las riendas de Godoy Cruz en su país.

Walter Ribonetto // Foto: AFP

¿Por qué lo iban a disputar Millonarios y Atlético Nacional?

La realidad es que pese el apoyo de Gandolfi por algunas personas de la junta directiva, según el periodista mencionado, otros no estarían de acuerdo con su continuidad y los octavos de final de la Copa Libertadores serán determinantes para definir el futuro del argentino al mando del equipo.

Pero otro club que también tendría la opción de salir de su entrenador actual sería Millonarios con David González, pues los resultados hasta ahora no han sido los mejores y preocupa el nivel del cuadro embajador que dejan en vilo el trabajo de González en la capital colombiana.

No obstante, la llegada del argentino a Godoy Cruz lo descartó de forma inmediata de la carpeta de los dos grandes del fútbol profesional colombiano, que si se dan los escenarios de las salidas deberán mirar otras alternativas.