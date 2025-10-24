Atlético Nacional recibe buena noticia de cara al clásico; se apoyó en el Código Disciplinario

El Comité Disciplinario del Campeonato de la Dimayor decidió suspender parcialmente la sanción impuesta al delantero Alfredo José Morelos, del Atlético Nacional, lo que le permitirá regresar a la competencia en la Liga BetPlay II-2025. La resolución fue emitida este 24 de octubre mediante el artículo 2 de la Resolución No. 108 de 2025.

La medida modifica la sanción inicial establecida en la Resolución No. 103 de 2025, que le imponía dos semanas de suspensión y una multa de $85,4 millones por una infracción disciplinaria cometida durante el partido de la fecha 14 frente a Boyacá Chicó. Nacional había solicitado la revisión argumentando que el jugador ya había cumplido la mitad de la sanción.



¿Por qué habilitaron a Alfredo Morelos para el clásico?

Según el documento, el Comité verificó que Morelos no tiene antecedentes disciplinarios y que cumplía los requisitos objetivos y subjetivos exigidos por el artículo 42 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). Además, destacó la necesidad de implementar medidas pedagógicas dentro del club para fomentar el juego limpio y la sana convivencia.

Alfredo Morelos, campeón con Nacional. Foto: Instagram @alfredomorelos30.

El delantero deberá permanecer seis meses bajo un periodo condicional, durante el cual la sanción podría restablecerse si incurre en una infracción similar. El Comité pidió también que Nacional y el jugador envíen reportes mensuales sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Con esta decisión, Alfredo Morelos queda habilitado para disputar la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025, siempre y cuando el club cumpla con las condiciones establecidas. La resolución aclara que, en caso de reincidencia, la sanción recobrará su vigor y se aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes.