Atlético Nacional vs. Millonarios: EN VIVO, online y gratis el clásico de la Liga BetPlay

Noche de buen fútbol cuando Atlético Nacional HOY sábado, 27 de septiembre, reciba en el estadio Atanasio Girardot a Millonarios en una nueva edición de uno de los clásicos más importantes del fútbol profesional colombiano por la Liga BetPlay, que siempre deja emociones al mil.

Pero el cuadro dirigido por Hernán Torres no sufre ni teme al coloso de la 70, pues llega con un invicto de más de 5 años sin perder en la capital de Antioquia, por lo tanto, el cuadro embajador buscará ampliar esa cifra aprovechando que Atlético Nacional no contará con técnico en propiedad tras la salida del argentino Javier Gandolfi.



¿Dónde y a qué hora ver Atlético Nacional vs. Millonarios HOY?

Emoción en la capital de Antioquia HOY sábado, 27 de septiembre de 2025. Desde las 8:30 de la noche correrá la pelota en el Atanasio Girardot para un nuevo duelo entre Atlético Nacional y Millonarios.

Por fortuna, hinchas verdolagas y embajadores podrán disfrutar de este duelo EN VIVO, online y gratis con el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, que tanto en la señal de YouTube como en el dual 89.9 tendrá todas las emociones de este clásico del fútbol profesional colombiano.

Atlético Nacional suma 8 años sin ganarle a Millonarios en Medellín

Han pasado ocho años exactos desde la última vez que los embajadores vieron la derrota en la capital de Antioquia, pues fue en septiembre de 2017 cuando lo logró el equipo verdolaga. Desde entonces, los embajadores no han sufrido en el Atanasio Girardot, pero el técnico interno Diego Arias buscará ponerle fin a ese mal momento.



Millonarios vs. Atlético Nacional en Liga BetPlay // Fotos: X @MillosFCoficial y AFP.

Así van las apuestas de este clásico

Atlético Nacional: cuota paga 1.73.

cuota paga 1.73. Empate: cuota paga 3.41.

cuota paga 3.41. Millonarios: cuota paga 5.27.

Posibles alineaciones de Atlético Nacional vs. Millonarios