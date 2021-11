Atlético Nacional y Deportivo Pereira definen el campeón de la Copa Colombia

Atlético Nacional y Deportivo Pereira definirán este miércoles, a partir de las 8:00 de la noche y en el Estadio Hernán Ramírez Villegas, el nuevo campeón de la Copa Colombia, título del que los 'verdolagas' están muy cerca tras la ventaja (3-0) lograda en el juego de ida.

Al compromiso, que será arbitrado por el central Nicolás Gallo, ambos equipos llegan tras haber sufrido una derrota en su más reciente juego: mientras Pereira cayó goleado (1-5) ante el América, Nacional fue derrotado (1-3) por Millonarios .

"Debemos sacar de este partido todos esos ítems en los que no pudimos fluir. Este tipo de partidos nos permite crecer", afirmó Alejandro Restrepo, técnico de Atlético Nacional, en la rueda de prensa previa al juego de esta noche, para el que no podrá contar con Baldomero Perlaza.

Le puede interesar: Deportes, series y entretenimiento: clic aquí y suscríbase a Star+

Será el quinto compromiso entre Nacional y Pereira por Copa; los dos anteriores que se disputaron en el Hernán Ramírez Villegas, donde el verde no gana desde el 14 de mayo de 2011, finalizaron empatados (1-1 y 0-0).

"Esperamos competir con dignidad, es una final, quedan 90 minutos y no sabemos que vaya a pasar en el marcador. De nuestra parte, saldremos a competir a la altura del partido. No sabemos si nos alcance para montar o no, pero de nuestra parte, daremos todo para conseguir la victoria”, dijo, por su parte, Carlos Ramírez, uno de los capitanes del Pereira.

Publicidad