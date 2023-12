Bacca cumplió y le dedicó el triunfo, entre lágrimas, a su madre: “En el cielo está contenta"

El delantero Carlos Bacca se erigió como el héroe del Junior después de una temporada que comenzó con desafíos y dudas sobre su rendimiento, y dedicó entre lágrimas el gran triunfo a su madre, ya fallecida.

Con 18 goles en el torneo clausura del fútbol profesional colombiano, Bacca se consagró como máximo goleador del campeonato, contribuyendo al título de su equipo tras vencer al Deportivo Independiente Medellín en la final.

En un emotivo momento después de derrotar al conjunto antioqueño en el Atanasio Girardot, Bacca dedicó el triunfo a su madre, quien falleció en pandemia y a quien le había prometido volver al conjuntó tiburón para ganar el campeonato.

Junior derrotó al DIM en penales. Foto: AFP

Publicidad

"He pasado duros momentos y solo Dios me ha sacado, nadie sabe lo que he vivido, he perdido a mi madre y me vine un poco tarde porque ella me quería ver jugar, pero sé que ahora en el cielo está contenta: ’Esto es por ti mi vieja, te amo’", expresó Bacca a Win Sports, entre lágrimas.

El atacante, que ha pasado por equipos como el AC Milan, Sevilla y Villareal, agradeció a Dios por "la fuerza" que le ha dado para afrontar los momentos más difíciles de su vida y no pudo contener su llanto.

“Mi madre me decía que quería verme en Junior campeón y goleador, no pude cumplirle porque ella está en el cielo y no me ha visto. Dios me ha dado la fuerza, han sido momentos duros que nadie los sabe, solo mi familia. Sé que ellos están festejando porque no es fácil perder al motor de toda la familia, mi vieja era todo y hoy es el primer día que derramo una lágrima por ella, es el primer día que lloro por mi vieja, sabía que un día tenía que llorar y Dios permitió que fuera hoy”, agregó Bacca.

Publicidad

La madre del delantero falleció el 1 de junio de 2021 debido a complicaciones relacionadas con el COVID-19. La victoria de Bacca no solo simboliza su éxito deportivo, sino también el cumplimiento de una promesa personal a su madre querida.

🏆 “Nadie sabe lo que he vivido, me vine un poco tarde porque mi mamá me quería ver en Junior, sé que en el cielo está contenta, hoy es el primer día que lloro por ella”, Carlos Bacca, jugador de Junior.#JUNIORCAMPEÓNxWIN pic.twitter.com/fKK5tFmpCV — Win Sports TV (@WinSportsTV) December 14, 2023

El resurgir de Bacca

Antes de que comenzara la temporada, el entonces entrenador del equipo, Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, expresó preocupaciones sobre las capacidades deportivas del experimentado atacante de 37 años, Bacca, llegando incluso a mencionar su posible retiro.

A pesar de estos comentarios iniciales y un comienzo difícil, Bacca permaneció en el equipo y, finalmente, demostró su valía. Sus primeros juegos reflejaron cierta falta de forma, pero se convirtió en una pieza clave para la remontada del equipo, llevándolos del puesto 17 en la quinta jornada al sexto al final, lo que les permitió clasificar a los cuadrangulares semifinales.

Publicidad

Durante esta fase, el delantero alcanzó su mejor nivel en años, llevando al Junior a la final. Con siete goles en seis partidos de los cuadrangulares, incluyendo dos decisivos ante el Deportes Tolima, Bacca se convirtió en una figura destacada.

En la ida de la final contra el DIM en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Bacca anotó dos de los tres goles que aseguraron la victoria por 3-2. En la vuelta, aunque no anotó en los 90 minutos, fue crucial al convertir uno de los penales que llevó al Junior a ganar 3-5 en la tanda definitiva, asegurando así el título.

Carlos Bacca fue el goleador del campeonato. Foto: AFP