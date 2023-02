Barranquilla F.C., entre los equipos que más dinero ha producido en el mundo con sus canteranos

El Observatorio de Fútbol (CIES) publicó el listado de 100 equipos, en todo el mundo, donde los canteranos han producido más dinero, siendo el Barranquilla F.C. el único de Colombia que aparece en ese ránking, con 119 millones de euros de valor actual de los 17 jugadores formados por el club.

El listado toma en cuenta jugadores que hayan estado en las divisiones inferiores del club por lo menos durante tres años durante las edades de los 15 y 21 años, que luego fueron promovidos al fútbol profesional.

"Han sido muchos los jugadores que han salido al fútbol profesional colombiano y diferentes países del mundo, una gran alegría que valoren lo que hacemos, más allá de que muchas veces los resultados deportivo no nos acompañan", señaló, en diálogo con Blog Deportivo, Ernesto Herrera, presidente del Barranquilla.

Willer Dita, Jhon Vásquez, Sebastián Herrera, José Luis 'Chunga' y Luis Díaz son algunos de los nombres que recordó el máximo directivo del Barranquilla F.C.

"Nuestros jugadores cuando salen no tienen un cartel, los de la B, lógicamente, valen mucho menos que los jugadores de la A. Nosotros no tenemos una gran cantidad de recursos, pero vamos haciendo la tarea con patrocinadores y demás recursos que nos van llegando. Vamos formando seres integrales y jugadores que, si el fútbol no les permite triunfar, puedan seguir siendo personas de bien", explicó.

Sobre los nuevos jugadores que vienen en la línea de despegar hacia la élite, Herrera señaló que "este año a Junior llegaron jugadores muy interesantes, como Verdugo".

"También tenemos un jugador sub-17 en la Selección: Jordan Barrera, creo que va a dar mucho de qué hablar en el futuro. Estamos seguros que ellos van a tener una gran carrera futbolística", añadió el presidente del Barranquilla F.C, que se ubica en la casilla 77 del listado, antes de detallar que el "mercado natural" de jugadores para el Barranquilla F.C. es la Costa Atlántica.

