‘Bolillo’ Gómez habría llorado por actos de indisciplina del ‘Chino’ Sandoval en Junior

El Junior de Barranquilla está parcialmente clasificado a los cuadrangulares de la Liga BetPlay al ocupar la octava posición con 24 puntos, pero recientemente se habría presentado un inconveniente que decepcionó al entrenador ‘Bolillo’ Gómez.

De acuerdo con el periodista Fabio Poveda, de Blog Deportivo, el domingo, luego de la derrota 2-0 en su visita al Once Caldas, el atacante Luis ‘Chino’ Sandoval asistió a una fiesta de cumpleaños de un conocido y el lunes, al momento de presentarse al entrenamiento en horas de la tarde, no estaba en condiciones óptimas.

“En horas de la tarde, el jugador Luis Sandoval, era claro y evidente que no había dormido, en estado de alicoramiento, no se había recuperado. Era tan evidente que ‘Bolillo’ Gómez habló con él”, detalló el periodista en el programa radial.

La decepción del entrenador por el comportamiento y falta de compromiso del jugador, de 23 años, que defiende al conjunto tiburón, habría llegado al punto que el ‘Bolillo’ Gómez terminó llorando.

“Le cantó la tabla de una manera que el ‘Bolillo’ estaba decepcionado del ‘Chino’ Sandoval, tan decepcionado que lloró con el jugador”, dijo el comunicador.

Vale recordar que el delantero venía siendo convocado al equipo y llevaba tres partidos siendo titular, razón por la cual el experimentado entrenador se molestó bastante por la manera como le “estaba pagando” luego de brindarle confianza en el equipo titular del Junior.

La acción de Luis Sandoval va en contravía de las declaraciones que hizo previo al viaje a Manizales para enfrentar a Once Caldas, por la fecha 18 de la Liga BetPlay, cuando manifestó: “Yo cometí varios errores en el pasado, de los cuales me arrepiento, pero siempre he confiado que Dios tiene un propósito conmigo al brindarme la oportunidad de volver al Junior (…) En ningún momento tuve indisciplina en el equipo, son especulaciones y ahora me encuentro en un momento lindo de mi carrera”.

Por el momento, el Junior no se ha pronunciado sobre la situación.

