“No oigo ni veo, soy como Shakira”: 'Bolillo' Gómez calienta el partido ante Jorge Luis Pinto

Se sigue calentando la previa del esperado duelo de este jueves (6:10 p.m.) entre Deportivo Cali y Junior, válido por la fecha 16 de la liga colombiana, que se llevará a cabo en el estadio Palmaseca y que tendrá, como principal atractivo el 'cara a cara' entre Jorge Luis Pinto y Hernán Darío 'Bolillo' Gómez.

"Es más importante el Cali vs Junior, que Pinto vs. Bolillo. No me interesa nada del Bolillo, ojalá haya cambiado sus costumbres. Voy a estar con los ojos abiertos. Al perro no lo capan dos veces", adelantó el santandereano, en relación con aquel incidente en la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Aquella vez, Jorge Luis era el técnico de combinado de Honduras, y Hernán Darío de Panamá. Durante aquella cita tuvieron una fuerte pelea, en la que incluso el entonces timonel del conjunto canalero encuelló a su colega y lanzó fuertes palabras, que quedaron registradas en video.

A las picantes declaraciones de Pinto, entrenador del cuadro azucarero, quien se fue lanza en ristre contra Gómez, el antioqueño no se quedó callado: y desde Barranquilla le salió al paso a estas palabras, usando un fragmento de una de las canciones más famosas de la cantante Shakira.

"No oigo, ni veo, ni entiendo nada, soy como Shakira. Si Pinto me saluda, lo saludo. Tengo aprecio y cariño por él, no tengo resentimientos y lo admiro mucho. Yo lo voy a saludar. Si no me saluda, bueno ya, pero tengo aprecio y cariño por él", dejó en claro Gómez sobre lo mencionado por su rival.

"Todos los jugadores contrarios me saludan y los que dirigí me llaman, me escriben. Solo tengo problemas con la prensa", agregó Gómez, en medio de risas, con lo que le bajó la temperatura a la controversia que han querido vender con respecto a este compromiso.

Con 21 puntos, Junior se ubica en el octavo lugar del tablero de posiciones, y enfrentará a un elenco que viene en recuperación: Cali, que con 15 unidades quiere meterse en la pelea por un cupo entre los ocho mejores e irse zafando del tema del descenso, que es el que lo agobia.

