En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Armando Benedetti
Bombardeos contra disidencias
Taxistas ebrio
Jaime Esteban Moreno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Boyacá Chicó jugará sin público ante Millonarios y denuncia hostigamiento: “Quieren aburrirnos”

Boyacá Chicó jugará sin público ante Millonarios y denuncia hostigamiento: “Quieren aburrirnos”

El equipo directivo de Boyacá Chicó Fútbol Club publicó un comunicado en el que anuncia que tienen un plan "premeditado" para obligarlos a salir de Boyacá, y que la cancelación del partido a público abierto se realizó "contra sus propios intereses".

Publicidad

Publicidad

Publicidad