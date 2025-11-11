Boyacá Chicó jugará sin público ante Millonarios y denuncia hostigamiento: “Quieren aburrirnos”

El partido de Boyacá Chicó contra Millonarios, que tiene previsto disputarse en el Estadio La Independencia de Tunja el próximo miércoles, 12 de noviembre, a las 6:30 p. m. para celebrar la fecha 20 de la Liga BetPlay, se hará a puerta cerrada, según lo confirmado por las directivas del Boyacá Chicó en su más reciente comunicado.

Sin embargo, las directivas de Los Ajedrezados denunciaron un "plan premeditado" para que no jueguen en el departamento de Boyacá, en el que mencionan cuestiones económicas inviables que de desarrollan, según lo expresan, en contra de los partidos que disputa el equipo.

Estadio La Independencia de Tunja Foto: Instagram @realcartagena

Boyacá Chicó denuncia sobrecostos "imposibles de pagar"

El equipo boyacense precisó que la decisión fue tomada de manera "arbitraria" y denuncian que hay un desconocimiento de los lineamientos del Protocolo Nacional de Seguridad, que establece, en el artículo tercero del Decreto 1066 de 2015, las condiciones de seguridad para que se respeten los derechos de los asistentes y los entes organizadores:

"De la seguridad, comodidad y convivencia. Los clubes organizadores de los partidos y las instituciones administradoras, propietarias o encargadas de los estadios, en coordinación con las autoridades pertinentes, deben garantizar condiciones de seguridad y comodidad para los asistentes a los eventos deportivos, así como promover la convivencia entre los diferentes actores que participan del evento de fútbol, de acuerdo con los lineamientos y directrices que se emitan por la Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol y las autoridades competentes”, establece el artículo.



Comunicado N° 008 del 2025 pic.twitter.com/OmRcWxih1Y — BOYACÁ CHICÓ F.C. (@BCHICOFCOFICIAL) November 11, 2025

En su comunicado, el Boyacá Chicó insistió en que hubo un incremento del 280 % en los costos operativos, lo que hace imposible que se pueda desarrollar el compromiso a público abierto:

"Esta decisión no obedece a decisión del Club, sino a condiciones arbitrarias y completamente inviables impuestas por el Comité Local y otras autoridades departamentales, Comodidad y Convivencia en el Fútbol y elevan los costos operativos en más del 280%, haciendo imposible la apertura del estadio", anunciaron.



"No se trata de hechos aislados"

El equipo directivo también denunció que esta no es la primera vez que se ven enfrentados a una situación similar por "incrementos no justificados":

El 30 de julio se nos forzó a operar por mas de 4 partidos con una sola tribuna por incrementos no justificados que ya entonces superaban el 165%. Asimismo, en el partido anterior frente a América se negó el préstamo del estadio de Tunja en la fecha correspondiente, frustrando otra taquilla relevante, precisamente en jornadas de mayor afluencia y crecimiento del Club precisaron

Publicidad

Los hechos relatados constituyen una denuncia por parte del Boyacá Chicó de un plan "premeditado y planificado" de hostigamiento, que ha resultado en la toma de decisiones que han obligado al Club a aunmentar los costos de operación de manera "desproporcionada", según un plan que lleva "ocho meses" ejecutándose.

Hasta el momento, ni las directivas de Millonarios ni del Estadio La Independencia de Tunja se han pronunciado al respecto.