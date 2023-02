Carlos Ramírez, feliz del momento que vive el Deportivo Pereira en la Liga BetPlay

Se jugó la quinta jornada del fútbol profesional colombiano y en la capital del Eje Cafetero los protagonistas fueron Deportivo Pereira y Once caldas con un marco matecaña en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

El golazo de la quinta jornada de la Liga BetPlay fue el de Carlos Ramírez del Deportivo Pereira, que, según él, ha sido el mejor que en toda su carrera ha podido marcar: "Pensé que estaba más cerca, pero cuando ví la repetición me di cuenta que estaba más lejos", expresó en Blog Deportivo.

"La verdad desde que Yesus tuvo la intensión de centrar yo estaba marcando a Dayro, entonces pensé en anticiparlo. Cuando veo que cabecea y él queda atrás me decido por patear y anotar", explicó sobre cómo se originó la jugada.

Sin duda la actualidad que vive Deportivo Pereira al mando de Alejandro Restrepo es de admiriar, pues, según Ramírez, el equipo ha conseguido resultados positivos con el antioqueño.

Publicidad

Ramírez se ha convertido en pieza clave del plantamiento de Restrepo y reveló en Blog Deportivo que sí le gusta hacer goles, pues en su momento anotó de penal y tiro libre. Por eso, la anotación ante Once Caldas es de "academia" para darle un plus al talento que hay en el cuadro matecaña.

"Todos muy felices, me felicitaron mucho y me decian que merecido, si bien no es mi especialidad, ellos saben de mi fortaleza y de cómo me entreno para patear y me felicitaban por eso. Me llena de orgullo porque todo ese trabajo que se hace detrás de cámara, hoy Dios me da la bendición de marcar un gol que siempre quedara en memoria", expresó el jugador.

La unión es la "pieza clave" del equipo. Después de que perdieran la Superliga contra Atlético Nacional, la cohesión que hay entre los equipos les ayudó a encontrar las ganas para salir a ganar este clásico.