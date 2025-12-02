¿Casi un milagro? Esto necesita Independiente Medellín para jugar la final de liga

Independiente Medellín no pasó del empate en casa este lunes (1-1) ante el América de Cali por la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay y, con ese resultado, pese a tener la ventaja deportiva por haber sido el mejor del todos contra todos, sus aspiraciones de ser finalista y luchar por la estrella de fin de año quedaron seriamente comprometidas, entre otras coas, porque ya no depende de sí mismo.

Y es que, al sumar solo dos de 12 puntos posibles en lo que se ha jugado de los cuadrangulares semifinales, la ilusión de volver a ser finalista para el poderoso se puso cuesta arriba, pese a que, además, en los dos juegos que restan -que deberá ganar sí o sí- el equipo dirigido por Alejandro Restrepo no saldrá de la capital antioqueña, pues primero hará las veces de visitante en una nueva edición del clásico paisa y luego cerrará, nuevamente en el Atanasio, ante el Junior de Barranquilla, que es hoy el líder del cuadrangular A.

Entonces, además de vencer en sus próximos dos partidos, Independiente Medellín deberá esperar que el Junior pierda en condición de local ante el América de Cali en la próxima fecha y que Nacional también, además de caer en el clásico, le de una mano en la jornada final, en el Atanasio, ante el mismo Junior de Barranquilla.



Así van las posiciones del cuadrangular A de la Liga Betplay

Tabla de posiciones cuadrangular A Liga Betplay 2025-II. Foto: Google.

Hay que mencionar que, a falta de dos jornadas y con todos los equipos matemáticamente vivos para ser finalistas, el cuadrangular A lo lidera el Junior de Barranquilla con 8 puntos, tres más que América de Cali y Atlético Nacional, segundo y tercero respectivamente con 5 unidades, mientras que el grupo lo cierra el Independiente Medellín que, además, podría ver comprometida su clasificación a torneos internacionales para el próximo año, otro motivo por el que deberá jugar las dos fechas que le restan pensando en, por lo menos, sumar puntos.



¿Cuándo se jugará la próxima fecha de cuadrangulares?

Finalmente, cabe recordar que la próxima fecha del grupo A en los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), la programó para el próximo jueves, 4 de diciembre, de la siguiente manera: Atlético Nacional vs. independiente Medellín a las 6:30 de la tarde y Junior de Barranquilla vs. América de Cali desde las 8:35 de la noche, en el Metropolitano Roberto Meléndez.