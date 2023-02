"Como Argentina en el Mundial": la explicación de Autuori por el comienzo de Atlético Nacional

Continúan las emociones del fútbol profesional colombiano, que, para algunos, el comienzo de la Liga BetPlay no ha sido el mejor como es el caso de Atlético Nacional , pues, según su afición, el equipo comenzó con “pie izquierdo” su camino en el primer semestre del 2023.

Sobre todo porque en su último partido el que rugió fue otro, pues Jaguares defendió su casa y logró un resultado histórico en el estado Jaraguay; por primera vez en su historia, los celestes vencieron a los verdolagas en Montería (2-1).

En rueda de prensa posterior al partido, el entrenador Paulo Autuori habló sobre el rendimiento que preocupa a los hinchas y aseguró que prefiere un mal comienzo antes que un mal final.

"No, empezará en abril, para nada, yo prefiero que el equipo empiece de menos a más y ahí estamos, como ejemplo, Argentina en el Mundial o como lo está haciendo Colombia en el Sudamericano. Lo importante es crecer con la competición y tenemos condición para hacerlo", dijo Autuori sobre la participación en Copa Libertadores

Sin embargo, el brasileño puntualizó que el primer tiempo de Atlético Nacional no fue bueno, pues le hizo falta mayor movilidad y transición a la hora de atacar; pese al ingreso de Jarlan Barrera y Dorlan Pabón, el equipo no conectó y Aututori aseguró que no hay tiempo para perder, sino de trabajar para mejorar ese tipo de falencias.

“La primera parte no fue buena, ahora echar la mirada en el partido de Superliga, intentaremos sacar adelante este equipo, si jugamos como lo hicimos en la segunda la parte, seguramente las posibilidades de sacar buenos resultado”, añadió.

Por su parte, Atlético Nacional no alza cabeza en sus primer tres partidos, pese haber mostrado cosas buenos ante Alianza Lima (duelo amistoso) y Once Caldas (Liga BetPlay).

El próximo partido de Atlético Nacional será el miércoles, 8 de febrero, cuando se enfrente a Deportivo Pereira en el primer duelo de la Superliga BetPlay.

