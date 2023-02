Directivos de Atlético Nacional son víctimas de amenazas en diferentes zonas de Medellín

Hay gran tensión y preocupación en el ambiente futbolero de Medellín y el país, por la aparición en las últimas horas de varios panfletos amenazantes que, al parecer, aseguran la muerte de dos miembros directivos del Club Atlético Nacional.

En estos pasquines aparece la foto de Mauricio Navarro de Bedout y Benjamín Romero Amaya, actual presidente y vicepresidente del club verde de la capital antioqueña, que desde finales de 2022 y en lo que va del año en curso, han recibido varías amenazas por la gestión actual.

En un recorrido hecho por Blu Radio se ha podido evidenciar exactamente en las estaciones de Santa Lucía y San Javier del Metro de Medellín, también en los alrededores del estadio Atanasio Girardot y a las afueras de la Tienda Verde también ubicada en los bajos del estadio.

Varios ciudadanos rechazaron estos actos y al respecto, esto fue lo que nos dijeron: "Al principio está mal porque amenaza contra la integridad de un ser humano"; "Peligrosos, cómo van a amenazar a alguien simplemente por el hecho no estar de acuerdo en una cosa, no es así"; "Me parece que es una forma de expresar su opinión, no tan violenta como la que hicieron en la sede de Itagüí"; "Es un acto que nos retrasa como sociedad y como lo que es la transformación de una barra brava. Es un paso que se esta dando atrás", son algunos de los comentarios en las calles por esta tensa situación.

"No creo que haya sido la barra de Nacional, debió de ser gente externa o cualquier persona por hacer el chiste de que los van a matar", dijo otro.

También se observaron algunos grafitis en la sede de la tienda verde, donde escribieron: “fuera ratas”, “fuera de Nacional”, “Ratas o gallinas”. No es la primera amenaza, debe recordarse que al finalizar el año pasado por el valor de los abonos hubo protestas y colgaron gallinas muertas en la sede del equipo en Itagüí.

Las autoridades que se encuentran al tanto de la situación, están investigando por medio del sistema de cámaras de vigilancia si logran captar quiénes fueron los que pusieron estos panfletos.

