Convocatoria de la Selección Colombia: los que vuelven y los que salen de la lista

Luego de que el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, anunciara la lista de jugadores convocados para el cierre de las Eliminatorias, comenzaron a evaluarse los cambios respecto al más reciente llamado y, en la lista entregada este viernes, hay cinco nombres nuevos respecto a la anterior.



Ausencias de la convocatoria de Colombia

Inicialmente, en cuanto a ausencias, quienes no recibieron el llamado fueron Rafael Carrascal, Jhon Jáder Durán, Juan Camilo 'Cucho' Hernández, Yáser Asprilla y Gustavo Puerta. En contraste, quienes sí entraron en esta lista recién entregada fueron Juan Camilo Portilla, Johan Mojica, Yherson Mosquera, Santiago Arias y Dayro Moreno, siendo este último la novedad más destacada, pues regresa luego de 9 años a una convocatoria.



Dayro, la mayor novedad en la lista

Al conocerse su llamado, en diálogo con Blog Deportivo, Dayro Moreno, goleador histórico del fútbol colombiano, recordó su orgullo de vestir nuevamente la camiseta tricolor: "Eso se lo gana uno con el trabajo, el sacrificio. Por eso cada día trabajo y me esmero para vestir la camiseta de la Selección con mucho orgullo. Es una alegría inmensa, un orgullo muy grande", señaló.

Moreno, que ya vistió la camiseta nacional entre 2007 y 2016, con 26 partidos, 12 de ellos como titular, y tres goles frente a Argentina, Venezuela y Haití, aseguró igualmente que entiende la responsabilidad de ser delantero y que su mayor compromiso es aportar goles al equipo: "Tenemos que meterla. Gracias a Dios, ojalá vayamos con la puntería fina para hacer goles y representar bien a la Selección".

Sobre su vigencia, el máximo artillero del fútbol profesional colombiano dejó un mensaje claro: "No juega la edad, sino uno. En este momento mi carrera pasa por un momento maravilloso. Los últimos tres años, lo conseguido ha sido algo muy grande".

El atacante del Once Caldas reveló que no ha tenido contacto directo con el cuerpo técnico, pero la noticia de su convocatoria lo tomó con entusiasmo: "No he tenido la oportunidad de hablar con nadie, desde el miércoles estábamos esperando todos ansiosos en el Once Caldas. Gracias a Dios se dio", expresó el goleador del equipo de Manizales.

"Muy contento, nos dimos apenas cuenta y fue un aplauso total en el avión hacia él, creo que se lo merece. Mucha gente negativa por la edad, pero nosotros, como compañeros y yo como su entrenador, me siento orgulloso de ese llamado", dijo, por su parte, Hernán Darío Herrera, técnico del Once Caldas, al aterrizar en Bogotá, señalando igualmente que espera que "tenga la oportunidad de jugar y hacer sus goles".