Deportivo Cali tendría cambios en la junta directiva tras malos resultados deportivos y económicos

Deportivo Cali vive una crisis sin precedentes en toda su historia , pues el cuadro ‘Azucarero’ es penúltimo de la clasificación general de la Liga Betplay. La situación en el equipo verde del Valle llevó a que haya cambios en la junta directiva con el fin de retomar el futuro del club.

“Presenté mi carta de renuncia al comité ejecutivo. Tomo esta decisión en este momento difícil, yo soy consciente de la situación económica y deportiva (…) Me he preparado, por trece años estuve trabajando con la cantera, pero lastimosamente los resultados no se han dado. Uno se va con un sinsabor y coloca en una balanza el valor vida”, expresó el socio del Deportivo Cali, Gabriel Robayo.

La situación abrió una brecha entre los seguidores del Deportivo Cali y la junta directiva. Según Robayo, los miembros del comité ejecutivo han recibido amenazas que llevaron a realizar cambios ante la intolerancia y el irrespeto por el bien ajeno.

“El fútbol es un deporte, pero no sé en qué momento se convirtió en un campo de batalla”, aseveró el socio que, ahora con su salida, los miembros de la junta directiva asuman lo que se viene por delante para evitar que se ponga en riesgo la seguridad de la institución. En caso de que más renuncien se llevarían a cabo nuevas elecciones en el club.

“La verdad conozco un poco los estatus, los expresidentes son importantes en la toma de decisiones, pero no siento que se esté contemplando en el Deportivo Cali. Debe ser el deseo de algunos, pero legalmente se tienen que convocar nuevas elecciones”, explicó.

Los ‘Azucareros’ viven un año para el olvido después de conquistar el título en diciembre de 2021, primero salió el entrenador venezolano Rafael Dudamel, y ahora, la llegada de Mayer Cándelo no ha puesto en tierra el nivel deportivo del club en el fútbol colombiano. La situación generó que la afición pida constantemente la salida del técnico, sin respuesta alguna.

“Tenemos un problema de caja con hinchas, socios y una cantidad de factores. Con todo y ellos, necesitábamos el perfil de alguien que aprovechara lo que tenemos: Mayer Candelo (…) Sin embargo, desde que llegó están pidiendo su salida. Los resultados se replantean un nuevo técnico, pero hay que mirar muchos factores”, informó.