Desbandada en Atlético Nacional: conozca los primeros jugadores en salir tras eliminación del torneo

Atlético Nacional, actual campeón del fútbol colombiano, entregó este martes la primera lista de jugadores que no continuarán en el equipo tras la estruendosa eliminación de los cuadrangulares semifinales de la Liga.

El equipo dirigido por el técnico brasilero Pablo Autuori no podrá defender su título y las decisiones dirigenciales no se hicieron esperar. A través de un comunicado de prensa, el verde paisa entregó los nombres de los futbolistas que no continuarán con el club para la próxima temporada en la que tendrá Copa Libertadores, Liga, Superliga y Copa Colombia.

"Atlético Nacional informa a los medios de comunicación, hinchas y opinión pública en general, que los jugadores Andrés Andrade, Daniel Mantilla y Alexander Mejía no continuarán haciendo parte de la institución a partir de la fecha", adelantó el cuadro 'verdolaga' en su comunicación.

"La salida de estos futbolistas obedece al nuevo proyecto de nuestro equipo, pensando en los torneos que afrontaremos en 2023", agregó Nacional en su misiva, en una 'barrida' que se esperaba tras el empate (1-1) ante La Equidad, que confirmó su eliminación del torneo con 30 puntos de 60 posibles.

El club indicó además que pretende hacer una renovación en la plantilla, en la que impulsará la proyección de talentos que hay en el fútbol formativo, acompañados con algunos refuerzos en posiciones específicas. Aunque por el momento no hay ninguna vinculación en curso.

“La familia verdolaga quiere agradecer a Mejía, Andrade y Mantilla por su invaluable aporte a nuestra institución. Valoramos su entrega por la camiseta del equipo más grande de Colombia”, señaló el texto, que causó una fuerte controversia entre los hinchas.

Andrade ganó con los paisas la liga 1 de 2022 además de la Copa Colombia en un ciclo que se cierra tras tres años. Por su parte, Mejía dirá adiós luego de su tercera era en el club verdolaga.