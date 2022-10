Video: con chiflidos e insultos se retiraron del campo los jugadores de Nacional tras eliminación

Finalizó el todos contra todos de la Liga BetPlay; la jornada del domingo, 30 de octubre, dejó millones de emociones para todos los hinchas del fútbol colombiano, pero la afición de Atlético Nacional se llevó el trago amargo tras que el equipo quedara por fuera de los cuadrangulares finales.

“Fracaso”, es como titulan los principales seguidores de Atlético Nacional el resultado final del semestre, además, para algunos el inicio del brasileño Paulo Autuori no fue el mejor de cara a la Copa Libertadores 2023.

Publicidad

Atlético Nacional empató con La Equidad (1-1) en el estadio Atanasio Girardot y este resultado con los demás que dejó la jornada, derivó en la eliminación del equipo de la capital de Antioquia. Con chiflados, arengas e insultos, los jugadores del cuadro paisa tuvieron que abandonar el terreno de juego, en especial, según ellos, por la decepción del penal del último minuto.

“Pecho fríos se dejaron eliminar y en casa”; “Son hinchas de los trofeos, no de la camiseta ni de los colores, cuando no pelean un título van 5.000 personas, son una mentira”; “Ya es hora de renovar la plantilla con las inferiores, seguro que lo harían mejor”; “Le falta sudar la camisa no saben de historia que tristeza, para eso le renovaron para que para qué”, son algunos de los comentarios de molestia de la afición de Atlético Nacional.

Jefferson Duque es el centro de críticas , pues el delantero antioqueño erró el penal que se dio al último minuto que pudo clasificar al equipo a la ronda de los cuadrangulares finales.

Ahora sin competencia en lo que resta del 2022, los verdolagas empezarán a trabajar en formar un equipo para el próximo año bajo el mando de Paulo Autuori. Atlético Nacional jugará la Copa Libertadores y, por ahora, espera su rival de la superliga que se definirá con el campeón de este semestre.

Publicidad

En medio de rechiflas sale Atlético Nacional del campo. Fracaso en el semestre. ❌ pic.twitter.com/8IXbUqG2ti — Blog Verdolaga (@BlogVerdolaga) October 30, 2022

Publicidad

Le puede interesar: 'Bamm podcast'