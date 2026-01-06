Dimayor se pronunció por grave situación en Independiente Medellín que involucra hinchas

A través de un comunicado, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) se pronunció en torno a un tema que, en los últimos días, ha generado preocupación en Medellín por la postura que han tomado los hinchas del cuadro poderoso en donde se han presentado amenazas de muerte en contra de los directivos del equipo antioqueño.

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, rechaza categóricamente las amenazas dirigidas contra dirigentes, técnicos, jugadores y árbitros, así como cualquier forma de violencia, intimidación o presión que atente contra las personas y las instituciones. El fútbol es una expresión cultural y social que debe vivirse con pasión, respeto y convivencia, nunca desde el miedo o la agresión. Ninguna diferencia deportiva, resultado o decisión justifica la violencia ni las amenazas.”, expresaron sobre la situación.

Y es que, según dio a conocer el equipo, el máximo accionista, José Raúl Giraldo, nuestro gerente deportivo, Federico Spada, los directivos del club y los jugadores han recibido amenazas de todo tiempo y rechazan este tipo de actos, aún más cuando se ha “hecho un trabajo sostenible en rendimiento deportivo”.

Plantel del Deportivo Independiente Medellín (DIM) // Foto: Dimayor

“Informamos que los números telefónicos y nombres de las personas involucradas ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, para que las autoridades adelanten las investigaciones y adopten las medidas legales correspondientes. El club seguirá colaborando activamente hasta que se impongan las sanciones que la ley contempla”, informaron.



Invitaron a los hinchas a expresar cualquier inconformidad, pero siempre desde el respeto por la integridad humana y en pro a construir un mejor equipo. Por su parte, la Dimayor no mencionó si tomará algún tipo de acciones, pero hizo un llamado a “paz y alegría” en torno al fútbol.

“Cuidar el fútbol es una responsabilidad de todos. El fútbol nos une. Vivámoslo con respeto y en paz”, dijeron en su comunicado sobre la situación.