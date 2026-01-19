Dylan Borrero y el método David González: "Hoy me siento maduro y totalmente adaptado"

Llegó a mediados del 2025 como un prospecto fundamental para los planes de David González y América de Cali, que, si bien al inicio le costó adaptarse a la sultana del Valle, Dylan Borrero aseguró en diálogo con Blog Deportivo que en este momento su carrera se encuentra en un punto donde ha “encontrado una mayor madurez” profesional.

“El profe sabe que tengo técnica y que casi toda mi vida he jugado por el interior. Nos pide que nos asociemos por el medio porque tenemos muy buen pie con Carrascal, Josen y el enano que llegó ahora. Creo que entendimos que al equipo que venga a Cali o donde juguemos se le va a hacer difícil, porque tenemos buen trato de balón”, dijo.

Aseguró que trabajar de la mano de David González ha sido algo satisfactorio y el trabajo hasta ahora sido fácil de entender, que, según él, hace que todo sea más fácil de digerir y adaptar de mejor manera los modelos de juego a fondo.

Dylan Borrero // Foto: América de Cali

“Lo que el profe nos transmite es muy fácil de entender. No es como cuando un entrenador te dice algo y tú te quedas pensando que no lo entiendes. Cada entrenamiento viene todo muy desmenuzado y eso nos ayuda mucho. Desde que llegó, el equipo se veía compacto y nos entendíamos muy bien en cancha. Además, sabe llevar muy bien el grupo (…) La intensidad en los entrenos y la forma de ver el fútbol. El profe sabe bastante y lo más importante es que le gusta la pelota. Nosotros tenemos buen pie y cuando llega un entrenador con ese pensamiento dan más ganas de aprender. En estos meses he aprendido muchas cosas”, añadió.



Mencionó que el camino a encontrar un buen nivel no ha sido fácil y ha tenido que hacer varios “sacrificios” para poder dar su 100 % en el América de Cali que, si bien entiende las críticas, considera que la gente debe entender mejor el futbolistas detrás y todo su trabajo.