¿El papa Francisco oró para que Envigado FC no descendiera? Esta es la historia

Un emocionante encuentro entre Félix Gerardo González y el papa Francisco se convirtió en un momento viral, especialmente por la singular acción del joven al entregarle una camiseta del Envigado Fútbol Club.

Según explicó, en su momento, el propio Félix a Blog Deportivo en Blu Radio, el pontífice prometió orar por el equipo colombiano para ayudarle a superar las dificultades que enfrentaba en la Liga II-2023 del fútbol local.

Espero que el rezo ayude a que no descienda expresó el joven futbolista con entusiasmo y esperanza.

El relato de esta experiencia comenzó con una preparación especial del club. Félix detalló: "A mí el equipo me dijo que se la diera, como ellos sabían que me iba a encontrar con él (el papa), me hicieron una camisa para que se la entregara y la verdad fue muy bacana la experiencia", declaró en Blu Radio.

El momento más emocionante de Félix con el papa Francisco

En su narración, el futbolista sub-11 destacó cómo la emocionante oportunidad surgió en el contexto de un evento escolar en el que también participó como parte del coro de su colegio.

El momento clave llegó durante una presentación en el Vaticano. De acuerdo con lo relatado por Félix, el papa Francisco recibió personalmente la camiseta y escuchó atentamente su solicitud:

Cuando el papa iba pasando, me paré, le entregué la camisa del Envigado con muchos nervios, y le dije que bendijera todo el equipo y todos los integrantes recordó Félix en su intervención.

La respuesta del pontífice fue cálida: "Muchas gracias, dijo que iba a rezar por mí y por el equipo", añadió. El padre de Félix, Félix Francisco González, también compartió detalles sobre cómo se planeó este inolvidable encuentro con el papa. Explicó a Blog Deportivo que todo comenzó con una gestión realizada en el colegio de Félix desde 2022.

"Desde el año pasado, justamente el rector me dijo que había conseguido una audiencia con Francisco para el 20 de septiembre de 2023", comentó.

Papa Francisco Foto: Captura de pantalla video

Durante el evento, su hijo logró destacarse tanto por sus habilidades futbolísticas como por su participación en el coro escolar, lo que permitió que el acercamiento se realizara después de la ceremonia.

El padre, profundamente emocionado, expresó cómo se vivió ese instante: "Mi hijo cantó las dos canciones que estaban preparando desde el año pasado, terminó la ceremonia, y una vez sucedió eso, la seguridad nos llamó para que nos pudiéramos acercar al papa y ahí fue la entrega de la camisa", relató a Blu Radio.

El episodio rápidamente llamó la atención en redes sociales, sobre todo por la imagen del pontífice sosteniendo la camiseta del Envigado. La historia ha conmovido tanto a los aficionados del fútbol como a los seguidores del papa Francisco, por la sencillez y el simbolismo de este peculiar gesto. Para Félix, además de representar un sueño cumplido, el momento reafirma su amor por el equipo que considera parte de su familia deportiva, conocido también como la ‘Cantera de Héroes’.

Papa Francisco con una camisa del Envigado. Foto: cuenta X @envigadofc.

Aunque en el terreno deportivo el Envigado enfrentó una situación complicada en la clasificación del torneo, este inesperado apoyo espiritual despertó la esperanza entre sus seguidores.

“Yo inicialmente creí que se la iba a tirar o algo así, no creía que estaría al frente del papa, ni que se la daría cara a cara”, narró Félix, describiendo los nervios pero también la emoción que caracterizó su encuentro.

No queda duda de que este episodio, relatado inicialmente en Blu Radio, se sumó a las muchas historias que el fútbol y la fe han entrelazado a lo largo del tiempo. Félix González no solo hizo un regalo especial al papa Francisco, sino que también dejó ver al mundo la pasión de un joven deportista comprometido con su equipo y su religión y la pasión del pontífice por el balompié.