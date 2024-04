El "proyecto deportivo" de Atlético Nacional fracasó en 2024-I: el repaso del semestre

En enero de 2024 el entonces técnico de Atlético Nacional, John Jairo Bodmer,aseguró en rueda de prensa que el plantel que conformó la institución cumplió con sus expectativas y veía un equipo mucho más sólido en ataque, una de las debilidades que más afectó al equipo en 2023.

Nombre como Santiago Rojas, Pablo Cepellini, Bernardo Espinosa, Daniel Mantilla, Agustín Álvarez Wallace, Edwin Torres, Carlos Sierra y Joan Castro llegaron como una solución a los malos resultado del equipo que, según el entonces entrenador bogotano, dijo eran los ideales para volver a llevar al equipo a lo más alto del fútbol colombiano.

Pero ese argumento cayó en menos de un mes cuando el equipo tuvo que debutar en la Copa Libertadores ante Nacional de Paraguay con un resultado desastroso tanto en la ida como en la vuelta, pero más allá de eso, el pésimo nivel deportivo que mostró y que causó que el técnico Bodmer saliera del banquillo verdolaga.

Atlético Nacional, eliminado de la Copa Libertadores 2024 // Foto: AFP

Si bien en un comienzo se dijo que una serie de amenazas por parte de la afición generaron su salida, no es una mentira el decir que el club no jugaba ni tenía un rumbo fijo pensando en recomponer el camino que estaba destruido desde 2022 entre hinchas, cuerpo técnico y directivos.

Pasaron las fechas y la afición perdió la fe en el equipo que poco a poco dejó de asistir al estadio Atanasio Girardot teniendo las cifras más bajas en años. Carteles, cánticos y manifestaciones se convirtieron en lo habitual en cada compromiso por el llamado de la hincha que pedía la salida de los directivos, a quienes siguen culpando de la realidad del equipo.

“La responsabilidad es muy clara. No estamos para eludir responsabilidades ysabemos que Atlético Nacional tiene que ganar campeonatos y competir a nivel internacional. Cuando empezamos a tener malos resultados lo que hicimos fue generar un comité de crisis en cabeza del presidente, en esa medida asimismo la responsabilidad, damos la cara y el trabajo para revertirlo (…) Encontrar un entrenador que se mida a este proyecto de Atlético Nacional, a ese objetivo que nos ha encomendado la junta que no es fácil, pero que creemos en él y lo asumimos, que Atlético Nacional tiene que ganar títulos, tiene que rendir internacionalmente y que debe tener jugadores para ser responsable financieramente, es un reto difícil”, dijo el entonces director deportivo, Esteban Escobar, quien poco también salió del club por esas malas decisiones en la toma de decisiones en el mercado de fichajes.

Esteban Escobar, director deportivo de Atlético Nacional. Foto: captura de pantalla rueda de prensa Atlético Nacional.

Pero en ese momento frente a medios de comunicación el presidente del club, Mauricio Navarro, aseguró que no pensaba abandonar el barco porque “la hinchada nunca se lo iba a perdonar” cuando más necesitaban de él para sacar adelante uno de los peores semestres de la historia de la institución.

Pero es que el pésimo semestre de Nacional no solo fue en lo deportivo, sino que, en marzo,Dorlan Pabón, ídolo del club, renunció al equipo ante la mala racha de resultado y se despidió del equipo en medio de los problemas que se iban presentando.

"Para mí Atlético Nacional ha sido un equipo grande. Mi carrera ha sido lo mejor y me ha permitido jugar en el equipo más grande del país, ganar títulos y ser ídolo (...) Tengo dos recuerdos: la final con Tolima que fue más sufrida y la de Pereira en Medellín que remontamos eso con Tommy (Ángel), esa fue una noche muy linda. De los mejores partidos que hemos jugado", dijo el referente.

Dorlan Pabón con Atlético Nacional Foto: AFP

El club anunció la llegada del entrenador uruguayo Pablo Repetto como una forma de darle un aire tanto al equipo como a la hinchada, pero la tarea no era fácil, pues tomaba un equipo ocupando las últimas posiciones de la tabla general y lejos de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay.

“No es el primer equipo grande que dirijo, vengo de dirigir por suerte, y creo que me ha ayudado para llegar a esta instancia, haber estado en Nacional de Uruguay, Liga de Quito y Olimpia de Paraguay. Tres experiencias que hoy me hacen sentir mejor preparado, y para seguir aprendiendo, porque todos los clubes tienen sus particulares. Y con una experiencia antes que me ayuda a poder sentirme listo para este gran desafío”, dijo a su llegada, pero el desafío fue más grande de lo que esperaba y, finalmente, no logró llevar al equipo a ese objetivo.

Pablo Repetto en Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

Ahora, este miércoles, 17 de abril, sucedió lo inevitable y es que Atlético Nacional no llegó a los cuadrangulares finales tras caer en casa con el Deportivo Pereira en medio de más de lo mismo, jugadores sin ánimo y dependencia total de los actos individuales por encima de los colectivos.

"Va a haber una gran reestructuración en el funcionamiento. Hablo de lo deportivo que me toca conducir. Me parece que la reestructuración le va a dar crecimiento a lo que es el potencial de Atlético Nacional (…) Entiendo que el hincha está muy preocupado con la inmediatez del primer equipo, estamos trabajando en eso para dar el salto de calidad, lo necesita la plantilla. Queremos jerarquizarla para volver, en la inmediatez, a los torneos internacionales. Eso es ya y sobre todo que viene acompañado de un torneo nacional para volver a Copa Libertadores”, advirtió el nuevo director deportivo del equipo, Gustavo Fermani, de cara a lo que será el desenlace del 2024.