El 'Rifle' Andrade confesó la crisis en Atlético Nacional: "Intentamos levantar, pero no se pudo"

Decepción para la hinchada de Atlético Nacional después de que el equipo quedara por fuera de los cuadrangulares. Tras esto, el club antioqueño anunció la salida de tres jugadores del equipo profesional: Alexander Mejía, Daniel Mantilla y Andrés 'El Rifle' Andrade.

En entrevista exclusiva con ESPN, el 'Rifle' reveló los problemas que vive el cuadro paisa y las sensaciones que hay en el camerino con todos los cambios que se han vivido desde un tiempo para acá, en especial cuando salió el volante Giovanni Moreno.

Publicidad

“Todos sentimos la salida de Giovanni Moreno y nadie pudo creer que se hubiese ido así como se fue. El grupo sintió esos cambios y trató de levantar, pero finalmente no se consiguió”, expresó.

Sin duda, desde la salida de Moreno del equipo paisa generó un cambio en la relación entre la hinchada y la directivas. El equipo comenzó de forma irregular el campeoneto, lo que llevó a que el 'Arriero' dejara el mando y darle paso a Pedro Sarmiento, quien no duró mucho en el club. 'Rifle' dijo que todo esto no permitió su mejor momento y no tuvo la continuidad que esperaba.

“De todos me llevo un aprendizaje, pero Osorio explotó la mejor versión de mí para dar el máximo nivel. Guimarães me dio confianza y tuve grandes Libertadores y juegos con él. Con Herrera y Sarmiento no tuve la continuidad que hubiese querido”, explicó.

Por el momento, el volante no tiene definido su futuro en el fútbol profesional, pero aseguró que tiene ofertas en el exterior y no ve, por el momento, que continue en Colombia. Sobre América de Cali, dijo que hubo acercamientos, pero hace mucho tiempo.

Publicidad

El 'Rifle' Andrade llegó a Atlético Nacional en 2020 y desde entonces logró ser parte del onceavo titular con los diferentes técnicos que tuvo el cuadro paisa; el volante alcanzó a jugar 129 partidos en donde anotó 23 goles. A su vez, logró ser campeón en dos ocasiones: copa (2021) y liga (2022).

Publicidad

Le puede interesar: 'Bamm podcast'