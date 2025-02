Emotivo debut de jugador de Atlético Nacional: celebró su gol con lágrimas

Atlético Nacional, uno de los clubes más emblemáticos del fútbol colombiano, recuperó su protagonismo en la Liga BetPlay con una contundente victoria 3-0 sobre el Deportivo Pereira, en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Los goles llegaron gracias a laactuación de Alfredo Morelos , quien anotó uno, y Kevin Viveros, autor de los otros dos tantos, en lo que fue una celebración para la afición verdolaga.

Un emotivo debut con lágrimas incluidas

Más allá del resultado, el protagonismo de la jornada recayó en el joven quien a sus 17 años debutó profesionalmente como lateral derecho en el equipo verdolaga.

El partido no solo trajo alegría para los hinchas por el marcador, sino que dejó momentos memorables que tocaron fibras emocionales. Cristian Uribe, el joven canterano de Nacional sorprendió a todos con su desempeño maduro y sólido, cumpliendo con las exigencias del cuerpo técnico liderado por el entrenador argentino Javier Gandolfi.

No quiero dejar pasar el debut de Cristian. Lo hizo extraordinario, lo acabo de felicitar afirmó Gandolfi.

Uribe, quien asumió el puesto ante las lesiones de sus compañeros Joan Castro y Andrés Felipe Román, se mostró conmovido al final del partido.

Tras el pitazo final, el futbolista rompió en llanto en el césped, siendo consolado por sus compañeros. Además, protagonizó uno de los momentos más conmovedores del encuentro cuando su abuela Rosa bajó al campo de juego para abrazarlo.De acuerdo a lo que se pudo ver este gesto fue particularmente especial para él, pues “mi abuela Rosa siempre ha estado conmigo, siempre ha estado para mí”.

“Mi mamá desde muy joven se fue a vivir a Panamá y yo siempre viví con ella hasta los 10 años que salí de mi pueblo. Vine a jugar a Envigado y luego pasé a Nacional”, compartió Uribe. Estas palabras reflejan una trayectoria llena de sacrificios y una constante búsqueda por crecer en el competitivo universo del fútbol.

El joven explicó que no esperaba debutar tan pronto en el fútbol profesional, remarcando cómo se dio la oportunidad y no la desaprovechó. Además Nacional no lo pasó por alto y en sus redes también lo destacó.

Nacional sobre debut de Uribe. Foto: Instagram @nacionaloficial.

Sé la gran responsabilidad que tengo porque son dos muy buenos laterales y creo que hoy lo afronté de la mejor manera. No pensé que fuera tan rápido y Dios lo hizo dijo Uribe y agradeció a Dios por permitirle vivir este momento junto a su familia.

Atlético Nacional, conocido históricamente por ser una fábrica de talentos para el fútbol colombiano, refuerza su apuesta por las jóvenes promesas como Cristian Uribe, esperando que sigan los pasos de figuras como Dávinson Sánchez y Carlos Cuesta.

Este es un objetivo clave para la dirigencia actual, que busca consolidar su cantera como una base sólida para exportar jugadores de calidad. Además de los beneficios económicos que representa para el club verdolaga la venta de talentos.

Por su parte, Gandolfi subrayó la importancia de asumir cada partido con máxima seriedad, incluso tras haber ganado recientemente un título. En sus declaraciones expresó: “Después de lograr el triplete es un golpe anímico tanto para el que va a enfrentar como para uno mismo... una vez logramos un objetivo, al día siguiente tenemos que buscar el que sigue”. Asimismo, destacó que tras disputar la final, las prácticas mantuvieron un nivel de intensidad alto, lo cual quedó reflejado en el campo de juego.

El técnico también resaltó la mentalidad de su equipo al afrontar el compromiso ante Pereira: “Tuvimos una de las prácticas más intensas que hemos tenido y eso marca que el jugador tiene hambre y todavía no se llenó”, declaró en rueda de prensa. La consistencia y la preparación fueron claves, según el estratega, para mantener el rendimiento en un calendario tan exigente.

Finalmente, el desempeño del joven lateral derecho no pasó desapercibido para los aficionados, quienes ahora tienen la esperanza de seguir viendo su progreso en el equipo verdolaga. Para Uribe, este debut quedará marcado no solo por su rendimiento, sino también por el cálido abrazo de su abuela, una fiel compañera en el camino hacia el éxito.