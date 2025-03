¿Era penal? Expertos analizan la polémica jugada de William Tesillo vs. América

Uno de los clásicos más importantes del fútbol profesional colombiano, como lo es Atlético Nacional vs. América de Cali, se vio envuelto en una fuerte polémica por una decisión del VAR. El árbitro señaló penal de William Tesillo, pero la intervención de la video asistencia reversó la decisión e indicó que no había tiro desde los once pasos.

La decisión de no sancionar el penalti ha sido objeto de debate. Según el reglamento de la International Football Association Board (IFAB), no se considera infracción cuando el balón toca la mano de un jugador después de haber rebotado en su propio cuerpo, siempre que la mano no esté en una posición antinatural que amplíe el volumen del cuerpo. En este caso, el árbitro interpretó que la posición de la mano de Tesillo era natural debido a que venía de un rebote de Jorman Campuzano y que el contacto fue accidental, respaldando así la decisión de no sancionar el penalti.

Este fue el polémica del penal de William Tesillo

¡Mano en el área de William Tesillo y el juez indicaba penal, sin embargo y tras el llamado del VAR se cambia la decisión y no hay penal! #LALIGAxWIN 🟢🔥👹 pic.twitter.com/9Gn3IZrM7L — Win Sports (@WinSportsTV) March 10, 2025

¿Qué dicen los árbitros de esta decisión?

En Blog Deportivos algunas analistas tácticos debatieron alrededor de esta polémica jugada. Gustavo Méndez, instructor de la Conmebol, considera que el movimiento del brazo de Tesillo fue "propio de una caída" y que no hubo intención de bloquear el balón, otros expertos, como Wilmer Barahona, sostienen que el brazo estaba en una "posición antinatural" y que la mano impidió que el balón llegara a un delantero del América en una posición favorable para anotar.

Publicidad

"Me da la sensación de que más allá que el balón pega en el cuerpo del delantero uno y luego su mano. Su mano está en una posición vi antinatural, pero propia para la caída que venía sufriendo. De todas maneras, hay un recorrido demasiado obvio y grosero de parte de de de lo que es el balón digamos. Y no te olvides que detrás del delantero había un del defensa. Perdón, Había un delantero en en buena posición. Si ese balón pasado, mmm. Uno. Así que en este caso, a mí me da sensación más de penal que las otras dos circunstancias anteriores", dijo.

Asimismo, algunos dijeron que fue malinterpretado el entrenamiento y la decisión del VAR fue correcta debido al rebote de Jorman Campuzano que es el que termina habilitando la mano de William Tesillo. Pero esperan que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y Dimayor revelen los audios para entender de mejor forma la interpretación en ese momento por parte del cuerpo arbitral.

"No sabemos cuál fue el criterio del árbitro. ¿Se basó en la posición del brazo? ¿En la distancia del remate? ¿En la intención del jugador? Sin los audios del VAR, todo queda en la especulación", criticaron algunos analistas.

La sanción del 'Polilla' Da Silva

Otra molestia, en especial en la hinchada escarlata, fue la expulsión del técnico Da Silva al termino del partido por reclamarle al árbitro por este jugada y se perderá la próxima fecha de la Liga BetPlay cuando enfrente a Alianza Valledupar. Durante esta "pelea" se vio al mismo Juan Fernando Quintero discutiendo con el cuerpo arbitral por esta misma situación.