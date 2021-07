Es un acto de mala fe: presidente de América sobre abogado de Matías Pisano

Mauricio Romero, presidente del América de Cali, explicó en Blog Deportivo que la deuda con el jugador Matías Pisano se pagó dos veces y rechazó que el abogado del futbolista no haya enviado a tiempo el paz y salvo para poder inscribir jugadores en la Copa Sudamericana.

"Desde el año pasado, que el jugador salió de la institución, recibimos un requerimiento de Fifa por un excedente de un dinero. En su momento pagamos, cumplimos, desafortunadamente el abogado de Pisano demandó nuevamente diciendo que la plata que habíamos pagado no correspondía a la demanda de Fifa, pero nosotros alegamos", contó.

El dirigente señaló que, cuando empezó el proceso de inscripción de jugadores en la Copa Sudamericana, todavía no se había llegado a un acuerdo con Pisano por el dinero que ya se había consignado y volvieron a pagar la demanda que determinó la Fifa.

"El proceso de Fifa indica es que el acreedor tiene que enviar un soporte que el dinero ingresó a su cuenta. Pero el abogado dijo que no lo iba a hacer hasta que América no saliera públicamente a decir que sí existía la deuda, cosa que no estábamos dispuesto a hacer".

"Vamos a presentar una contrademanda frente a este hecho que consideramos que es injusto, es un acto de mala fe, aunque lo envió ayer en la madrugada", agregó.

Además, Romero reveló que por este hecho no podrán contar con los nuevos refuerzos para el partido de vuelta de la copa Sudamericana contra Paranaense.

