Este equipo estaría cerca de cerrar a David González tras su salida de Millonarios

No pasará mucho tiempo para que, nuevamente, David González vuelva a dirigir en la Liga BetPlay tras su salida de Millonarios por los malos resultados con el equipo, pues, según revelaron en ‘Clásico Paisa’, Águilas Doradas estaría cerca del técnico antioqueño con el objetivo de alcanzar logros en el corto plazo.

“Tras la renuncia de Pablo De Muner de @AguilasDoradas entre los opcionados a reemplazar al argentino en banco técnico, sería David González”, informaron, esto después de que se diera su despido de la capital del país tras la derrota contra Unión Magdalena en condición de local.

En 6 partidos disputados en este segundo semestre de 2025, de 18 puntos posible el equipo solo obtuvo 1, es decir, un saldo de 5 derrotas y 1 empate. Situación que fue razón suficiente para la directiva del conjunto albiazul para ponerle final a la etapa de González en Millonarios.

David González, DT de Millonarios // Foto: Millonarios

"Es una situación compleja, lo que se vivió en el estadio es difícil. No es el tipo de espectáculo que la gente quiere venir a ver. Después del partido he sido comunicado por parte del club que no continúo, la situación es insostenible y es entendible, desde el punto de vista de nuestros directivos. Si preguntan si va a haber cambios, pues sí, seguramente", fueron las palabras del técnico en rueda de prensa, confirmando así su salida.

De confirmarse, González tendría un reto importante con el equipo del oriente antioqueño debido a que, actualmente, ocupa la casilla 16 de la tabla general de la Liga con tan solo 1 victoria y los recientes resultados que obtuvo con Millonarios dejaron entre dicho su calidad, por lo tanto, no solo será un desafío, sino una oportunidad profesional para validar su conocimiento como entrenador y recuperar la confianza de aquellos que lo han criticado por su trabajo en la capital del país durante este 2025.