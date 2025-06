Esto necesita Atlético Nacional para llegar a la gran final de la Liga BetPlay

Dos empates y una derrota suma Atlético Nacional tras las primeras fechas de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-I, alejándose poco a poco del objetivo de la gran final y generando un entorno de críticas para el técnico argentino Javier Gandolfi, quien ha dicho que “aún nada está perdido” y “lucharán hasta el final para lograrlo”.

“Podemos explicar de mil maneras y seguramente no va a llenar a ninguna hincha, como no nos llena a nosotros. Hoy el vestuario es tristeza, dolor, pero entendemos que esto es fútbol y que no nos entrenamos para pasar por estos momentos”, dijo Gandolfi tras la derrota en casaante Independiente Santa Fe, que complicó el panorama del equipo verdolaga.

Pero matemáticamente la posibilidad todavía se encuentra en la mesa, sin embargo, el conjunto paisa no depende del todo de sí mismo y necesita que una serie de resultados se den en las próximas 3 fechas para llegar a la gran final del fútbol profesional colombiano.

Atlético Nacional en Copa Libertadores // Foto: AFP.

Esto necesita Atlético Nacional para llegar a la final de la Liga BetPlay

Lo primero y más importante es que, en las próximas 3 fechas, el cuadro verdolaga consiga la victoria en cada uno de los partidos que disputará: dos de visitante y uno de local. Tarea difícil para un equipo que le ha costado ganar en condición de visitante a lo largo del semestre.

Ahora, los escenarios que necesita son los siguiente en cada fecha:

Fecha 4 de cuadrangulares finales



Vencer a Independiente Santa Fe en Bogotá.

Esperar que Once Caldas le gane a Millonarios en Bogotá o empate.

Fecha 5 de cuadrangulares



Vencer a Millonarios en Medellín.

Esperar que Once Caldas gane o empate con Santa Fe.

Fecha 6 de cuadrangulares



Vencer a Once Caldas en Manizales.

No importará el resultado en Bogotá, igual Nacional seria finalista.

¿Y si pierde con Santa Fe en la fecha 4 de los cuadrangulares?

Si Nacional pierde y Millonarios gana ante Once Caldas, el cuadro verdolaga quedará eliminado de la Liga BetPlay 2025-I sin importar lo que pase en los otros dos partidos restantes.

Atlético Nacional vs. Santa Fe // Foto: Atlético Nacional