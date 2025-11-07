Las cuentas de América y Santa Fe para clasificar a cuadrangulares: esto necesitan

América de Cali y Santa Fe llegan a las dos últimas fechas de la Liga Betplay II-2025 con la clasificación en juego. Ambos equipos dependen en gran parte de sí mismos, aunque también deberán estar atentos a los resultados de rivales directos como Alianza, Llaneros y Águilas Doradas. Los últimos cupos a los cuadrangulares se definirán con calculadora en mano.



¿Cómo clasifica América de Cali a cuadrangulares?

América de Cali logró meterse en la pelea por los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025 tras vencer su duelo pendiente y escalar al octavo puesto con 26 puntos. El conjunto escarlata desplazó a Alianza FC de Valledupar y ahora depende de sí mismo para mantener su lugar entre los ocho mejores.



¿Qué partidos le faltan al América de Cali?

El equipo dirigido por César Farías cerrará el ‘todos contra todos’ enfrentando a Unión Magdalena en el Pascual Guerrero y luego visitando a Medellín en el Atanasio Girardot. De conseguir las seis unidades, aseguraría su clasificación, siempre y cuando Alianza no gane ambos encuentros restantes ni lo supere en la diferencia de gol.



Esto necesita América para jugar cuadrangulares

Si América suma solo cuatro puntos, llegaría a 30 unidades y tendría que esperar que Alianza, Santa Fe o Llaneros no ganen sus dos compromisos finales. Con la tabla tan ajustada, cada gol y cada punto serán decisivos para el futuro del equipo caleño en la Liga Betplay.

¿Cómo jugaría Santa Fe los cuadrangulares?

Por su parte, Independiente Santa Fe revivió sus aspiraciones tras vencer 1-2 al Junior en Barranquilla. Con 25 puntos, el vigente campeón aún está fuera del grupo de los ocho, pero sueña con clasificar ganando sus dos partidos restantes en El Campín, ante Deportivo Cali y Alianza FC.

El objetivo del cuadro cardenal es alcanzar los 31 puntos y luego esperar resultados favorables en otros frentes. América, Llaneros, Alianza y Águilas Doradas son los rivales directos que podrían complicar su ingreso a los cuadrangulares, por lo que el margen de error es mínimo.

Santa Fe necesita que América no supere los 30 puntos, que Llaneros sume como máximo cinco de los nueve en disputa, y que Alianza no le gane en Bogotá. Además, le conviene que Águilas pierda al menos uno de sus dos partidos contra Nacional y Tolima.



Así, con el cierre de la fase regular a la vuelta de la esquina, tanto América como Santa Fe deberán ganar todo y cruzar los dedos.