"No hay que llevarle problemas a la Selección": Jorge Luis Pinto sobre Jhon Jader Durán

El técnico Jorge Luis Pinto se refirió este viernes a la actualidad de la Selección Colombia y al desempeño de algunos jugadores clave de cara al Mundial de 2026. En diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio, el exseleccionador fue claro al opinar sobre Jhon Jader Durán y otros futbolistas que podrían integrar el equipo nacional.

“Hay que vivir con lo que conozco. De aquí en adelante no hay tanto tiempo. No hay que llevarle problemas a la Selección, con el debido respeto, él demostró ya que no encaja. No hay que llevar problemas. Eso no cabe, hay que jugar con jugadores perfectos, equilibrados emocionalmente”, afirmó Pinto sobre el delantero del Aston Villa.

El estratega santandereano enfatizó que en una Copa del Mundo no solo se necesita talento, sino también carácter. “El Mundial exige talento, pero también personalidad. Por ejemplo, estarle rogando a Durán en el Mundial que regrese a la línea del balón, para ponerse uno a pelear, que arme bloque, no cabe”, añadió.

Respecto a la conformación del equipo, Pinto señaló que los próximos partidos amistosos serán determinantes para que el cuerpo técnico defina su base. “El próximo partido se va a jugar dentro de 15 días, eso es una prueba y ahí evalúa uno”, dijo.



Sobre la zona defensiva, el exentrenador de Costa Rica en Brasil 2014 manifestó que “en defensa no hay problema: los laterales están identificados. Pero no veo estabilidad en los centrales, el que va al Mundial tiene que saber responder. Por eso pregunto: esos dos partidos, ¿son para ver jugadores o para comprobar el equipo?”.

En esa línea, se refirió a Yerry Mina y planteó la necesidad de pensar en nuevas opciones. “Mina ha jugado tres mundiales, lo he estado viendo, pero creo que ya no está para Selección. Hay que buscar otra alternativa, aunque tiene muy buen juego aéreo”, expresó.

Sobre el ataque, elogió a Rafael Santos Borré por su lectura del juego: “Borré busca bien los espacios y, con un lanzador, es supremamente útil. Los tres delanteros que tiene Colombia, cuando se necesite pelotear, metido el equipo contrario en el fondo, hay que pensar a quién meter ahí. Esas son preguntas que tiene que hacerse el técnico”, analizó.

Finalmente, Pinto valoró el rendimiento de algunos volantes ofensivos como Jorge Carrascal y Jhon Arias. “Si juego con línea de 4 en el medio, Arias va por fuera. Carrascal es un crack, no lo había visto tan bien como en estos partidos con Flamengo. Para el Mundial lo vería, no sé dónde, pero es un jugadorazo”, concluyó.