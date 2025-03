¿Falcao se va de Millonarios? Foto habría confirmado el futuro del 'Tigre'

"¿O yo soy el responsable que Falcao no la metiera en tres oportunidades que tuvo?", fueron las palabras del máximo accionista de Millonarios, Gustavo Serpa, que detonaron la polémica en el club y pusieron el futuro del 'Tigre' en Bogotá como algo incierto, en especial porque el '9' en zona mixta llegó a decir que "fue una semana difícil" tras esa frase.

Pero todo "empeoró" a raíz de la eliminación de Millonarios en Copa Sudamericana a manos de Once Caldas en la fase previa, incluso, algunos medios aseguraron que "podría renunciar" el 'Tigre' al no contar con competencia internacional. Pero para ponerle punto final a toda esta polémica mediática, se conoció una foto por parte de la institución que puso a fin a todos los rumores del futuro del samario: no se va.

A través de su cuenta de X, Millonarios publicó una serie de fotos de su último entrenamiento de cara a la Liga BetPlay en donde hicieron presencia Enrique Camacho y Gustavo Serpa, presidente y accionista del club, respectivamente. Una de ellas dio claridad a la situación y fue de este último al lado del 'Tigre' sonriendo poniendo fin a una diferencia entre ambas partes: "Enfocados en nuestro próximo reto. Próxima parada: Barranquilla. ¡Unidos somos más fuertes!", fueron las palabras del cuadro albiazul en la publicación.

Estas son las fotos de Falcao y Gustavo Serpa

Falcao y Gustavo Serpa // Fotos: Millonarios

Publicidad

¿Qué dijo el delantero sobre su futuro?

En los duelos vs. Deportes Tolima y Once Caldas en Liga y Sudamericana, respectivamente, las palabras del 'Tigre' causaron preocupación en la afición de una inminente salida del equipo: “Ha sido una semana difícil para mi familia y para mí. Ha sido una semana de reflexión, de meditar las situaciones y creo que va a seguir siendo así en los próximos días, pero lo más importante es el compromiso con el club, la institución, los jugadores y la hinchada que siempre ha estado apoyándome", dijo, sumando a eso un "Vamos a ver" tras la eliminación continental.

🚨 Falcao García y unas polémicas declaraciones 👀 en respuesta a Gustavo Serpa, quien había culpado al 'Tigre' públicamente 🐯 de haber "fallado tres goles contra Pasto", en la Liga II-2024. 📲 El 9 de Millonarios Ⓜ️ habló tras vencer 2-0 a Tolima.#FalcaoGarcia #Falcao #Tigre… pic.twitter.com/su69wiTIcJ — Gol Caracol (@GolCaracol) March 3, 2025

¿Cuándo se termina el contrato de Falcao en Millonarios?

El regreso del 'Tigre' a Millonarios fue pactado por apenas 6 meses, es decir, que en el mes de junio terminará su contrato en Bogotá y aún no se sabe si seguirá o no en el equipo. Hasta el momento todo parece indicar que seguiría en la capital colombiano debido a la estabilidad que quiere tener con su familia.