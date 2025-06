Faustino Asprilla criticó la gestión de Atlético Nacional: "El fútbol no miente"

El exfutbolista Faustino Asprilla lanzó fuertes críticas contra la dirigencia de Atlético Nacional por las decisiones que, según él, han llevado al equipo a una crisis deportiva. “El fútbol no miente, cuando tienes un equipo armado y lo desarmas, te va como te tiene que ir”, dijo en entrevista con Blog Deportivo de Blu Radio.

Asprilla cuestionó la salida de un técnico que había conseguido títulos y tenía una base consolidada. “Después se fue Angulo, su reemplazo no es ni la mitad. Luego el bajón de Marino y Román... ahí están las causas de los resultados”, afirmó, al señalar una cadena de errores en la gestión del plantel.

“Solo tengo agradecimientos con Nacional, que de ahí salí al fútbol italiano. Pero cuando se desvían las cosas se nota, más para uno que pasó por ahí”, comentó, añadiendo que el nivel de algunos jugadores se desplomó tras los rumores de transferencias.

Asprilla también cuestionó el comportamiento de algunos futbolistas del club. “En vez de jugar al fútbol hacen otras cosas y se desconcentran. Tiene que haber alguien que les explique que uno habla cuando hizo una carrera, mientras esté jugando no”, afirmó, criticando la falta de liderazgo interno.

Frente a la continuidad del actual cuerpo técnico, fue directo: “No dejaría a Gandolfi, no fue capaz. No estoy para sacar a nadie, pero han habido técnicos con dos títulos y los sacan, entonces no sé… aunque igual, es problema de ellos”, señaló.

También se refirió al rol del director deportivo, comparándolo con el modelo europeo. “En Parma era un mediador entre jugadores, entrenador y directivos. Aquí se toman confianzas y asumen deberes que no les corresponden”, dijo, destacando la necesidad de una figura que gestione sin dañar al grupo.

Asprilla lamentó que en Colombia no se valore a quienes marcaron historia. “A Maturana deberían tenerlo más en cuenta en Nacional y en la Selección. Pero acá se nos olvida todo. A mí en Parma me invitan a partidos, me regalan camisetas; aquí ni te contestan el celular. Somos unos malagradecidos”, expresó.

Por último, dio su pronóstico para las finales del fútbol colombiano: “Medellín es mi favorito. Juegan bien y encontraron el gol cuando lo necesitaban. En el otro grupo creo que pasa Millonarios, porque ir a ganar a Medellín tiene mucho mérito”.