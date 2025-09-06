Fecha de clásicos de la Liga BetPlay: partidos, horarios y datos curiosos de los choques

Este fin de semana, 6 y 7 de septiembre de 2025, se jugará la esperada fecha de clásicos de la Liga BetPlay. La jornada reúne a los amantes del fútbol colombiano con los duelos más intensos: el clásico capitalino entre Millonarios y Santa Fe, el antioqueño entre Nacional y Medellín, y el valle del Cauca entre América y Deportivo Cali, encuentros que cada temporada encienden la pasión de los hinchas.

Liga BetPlay // Foto: AFP

Calendario de la fecha de clásicos de la Liga BetPlay 2025

Sábado, 6 de septiembre



Atlético Bucaramanga vs. Alianza FC — 2:00 p. m.

Llaneros vs. Deportes Tolima — 4:10 p. m.

Unión Magdalena vs. Junior de Barranquilla — 6:20 p. m.

Millonarios vs. Santa Fe — 8:30 p. m.

Domingo, 7 de septiembre



Envigado vs. Águilas Doradas — 2:00 p. m.

América de Cali vs. Deportivo Cali — 4:10 p. m.

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional — 6:20 p. m.

Fortaleza vs. La Equidad — 8:30 p. m.

Los partidos más importantes de la fecha de clásicos

Clásico capitalino (Millonarios vs. Santa Fe): el estadio El Campín de Bogotá será escenario de uno de los duelos más tradicionales del fútbol colombiano. Azules y rojos protagonizan un enfrentamiento que no solo divide la ciudad, sino que también despierta el interés nacional.

Santa Fe derrotó a Millonarios como visitante el 19 de junio X: @SantaFe

Clásico paisa (Independiente Medellín vs. Atlético Nacional): a capital antioqueña se paraliza con este choque histórico. Hinchas del DIM y de Nacional convierten el Atanasio Girardot en una fiesta de color y pasión, con un ambiente en la tribuna que pocas veces se iguala en el país.

Atlético Nacional vs. DIM en la Liga BetPlay // Fotos: X @nacionaloficial y @DIM_oficial

Clásico del Valle (América de Cali vs. Deportivo Cali): el Pascual Guerrero se viste de gala para recibir el duelo más caliente del suroccidente colombiano. América y Cali ofrecen partidos intensos, cargados de orgullo y con una rivalidad que trasciende generaciones.

Deportivo Cali vs. América de Cali en Copa BetPlay // Fotos: X @AsoDeporCali y @AmericadeCali

Datos curiosos de la fecha de clásicos de la Liga BetPlay

El clásico capitalino (Millonarios vs Santa Fe) supera los 300 enfrentamientos oficiales. América y Cali son los equipos colombianos que más veces se han enfrentado en Copa Libertadores. La mayor goleada capitalina fue un 7–3 de Santa Fe sobre Millonarios en 1992. El primer clásico televisado en Colombia fue un Millonarios vs Santa Fe en 1954.

Cómo ver los partidos en TV y online

Gracias al Blog Deportivo de Blu Radio, los aficionados podrán disfrutar en vivo de los partidos más importantes de la fecha de clásicos de la Liga BetPlay 2025, que se jugarán el 6 y 7 de septiembre.

Estos compromisos estarán disponibles en el canal de YouTube de Blu Radio:

