Figura del Junior estaría lista para irse al exterior y este sería su reemplazo

Tras la obtención del título de la Liga BetPlay, el plantel del Junior de Barranquilla se valorizó y llamó la atención del mercado internacional, pero en especial un futbolista: José Enamorado, que fue el gran protagonista de ese triunfo del cuadro tiburón.

De inmediato el teléfono de la sede rojiblanca empezó a sonar y, según confirmó el diario GeGlobo, el mayor interesado en su fichaje ha sido el Gremio de Porto Alegre, que estaría dispuesto a poner 3 millones de dólares, dinero que puso de valor el Junior para el fichaje del futbolista.

“Las negociaciones entre ambos clubes siguen en curso, pero aún faltan algunos detalles. El Tricolor busca asegurar la transferencia permanente del jugador bajo el modelo de negocio actual”, indicó el medio mencionado.

Foto: X @JuniorClubSA

Ya tendría reemplazo José Enamorado en Junior

Enamorado se ha mostrado emocionado por el interés que ha causado a nivel internacional, pero también se vio positivo, en caso de quedarse, de disputar la Copa Libertadores con el Junior de Barranquilla y espera que pase lo mejor para su futuro en los próximos días.



Por otro lado, Pipe Sierra confirmó que el reemplazo del volante será Cristian Barrios, de América de Cali, quien fue informado de su traspaso tras mencionarse que el negocio entre Junior y Gremio estaría cerca de cerrarse al 100 %. Cabe recordar que, en diversas entrevistas, este atacante ha manifestado ser hincha del cuadro tiburón.

Junior vs. Liga de Quito en la Libertadores Foto: AFP

Los números de Enamorado en el Junior

Llegó a la capital del Atlántico en 2023 tras su paso por Independiente Santa Fe, de ahí se volvió figura y en tres años disputó 129 partidos con un saldo de 16 goles y 18 asistencias, siendo figura en los títulos de la Liga BetPlay que obtuvo el club durante su instancia.

Desde pequeño ha sido hincha del club, lo que le dio una razón especial para dejar el 100 % en cada partido que disputó.