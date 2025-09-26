Fue campeón de Libertadores con Atlético Nacional y anunció su retiro del fútbol

Llegó en 2013 a Atlético Nacional y con el tiempo comenzó a conquistar el corazón de los hinchas verdolagas al ser protagonista en diversos títulos que logró el equipo, tanto a nivel nacional como internacional, pero, este 2025, anunció su retiro del fútbol tras una extensa carrera profesional.

El santandereanos Sherman Cárdenas fue de esos futbolistas queridos y respetados no solo por hinchas verdolagas, sino por muchos del fútbol colombiano. Si bien su mejor momento fue con el cuadro paisa, tuvo minutos en equipos como Millonarios, Equidad, Bucaramanga, Once Caldas, Santa Fe, entre otros, en donde fue determinante.

“Creo que ya terminamos nuestra carrera. Gracias por todo lo que obviamente me dio. Pero sí, ya tomamos la decisión y ya terminamos nuestra carrera”, dijo en La Vanguardia, confirmando así su retiro del fútbol profesional.

Sherman Cárdenas // Foto: AFP

Los números de la exitosa carrera de Sherman Cárdenas

Debutó en el 2005 con la camiseta del Atlético Bucaramanga, club de su ciudad de nacimiento. Su talento lo impulsó y lo hizo un futbolista a seguir en el radar del FPC hasta que dio el salta en 2009 en Millonarios validando su gran nivel alcanzando 21 partidos con la camiseta del cuadro embajador.



Luego estuvo en La Equidad y Junior de Barranquilla, pero su mejor momento lo encontró en Atlético Nacional en donde con la confianza de Juan Carlos Osorio alcanzó su mejor nivel deportivo. Fue campeón de la liga en tres ocasiones y una copa colombia, al igual que hizo parte de la lista que recibió medalla de la Copa Libertadores 2026, que, lamentablemente, no estuvo en las instancias finales porque fue transferido a Brasil.

En total, disputó 638 partidos como profesional con 70 goles y 71 asistencias; recordado por un gol histórico en Copa Libertadores 2014 al Atlético Mineiro de Ronaldinho con la camiseta verdolaga, al igual que clave en el subtítulo de ese año vs. River Plate en Copa Sudamericana.