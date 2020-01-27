Blu Radio Sherman Cárdenas
Fue campeón de Libertadores con Atlético Nacional y anunció su retiro del fútbol
El futbolista obtuvo varios títulos con el cuadro verdolaga, al igual que fue protagonista en el fútbol de Brasil con Atlético Mineiro y Vitoria.
Lo sacó: técnico de Atlético Nacional le cobró errores a Aldair Quintana ante Bucaramanga
Solo 136 minutos en dos juegos ha actuado Aldair Quintana en este 2022. Los hinchas no aguantan más sus errores en el arco ‘verdolaga’.
Atlético Nacional no pudo con Bucaramanga, y Millonarios sigue siendo líder de la Liga BetPlay
‘Los Verdolagas’ cayeron en su visita al Atlético Bucaramanga y quedaron terceros a tres puntos de la escuadra ‘embajadora’.
Michael Rangel comandará la delantera de Independiente Santa Fe
Rangel ya había jugado con el 'león' en el 2014, año en el que ganó una liga colombiana y marcó 10 goles: 9 por Copa Colombia y otro en liga.
Discreto empate: América y Junior no se hicieron daño en las semifinales de la Liga
De esta manera, ‘escarlatas’ y ‘tiburones’ dejaron abierta la serie en el juego que se disputará la próxima semana.
“Estamos bien”, el mensaje de la esposa de Sherman sobre estado de salud de su hija
El jugador de Junior atraviesa por una difícil situación familiar que le impidió actuar con el equipo.
La unión hace la fuerza: así lucha la hija de Shérman Cárdenas contra el cáncer
Sin importar los sacrificios, la familia del futbolista asegura que el cáncer no les ganará la batalla.
Para el Pibe Valderrama este jugador del Bucaramanga es pura "calidad"
El legendario jugador de la Selección Colombia solo tuvo elogios para el Atlético Bucaramanga.
"Nos salió caro el masato": Nelson Ramos sobre robo en negocio en Floridablanca
El jugador del Atlético Bucaramanga habló sobre el robo del que él y Sherman Cárdenas fueron víctimas en un negocio de obleas.
Sherman Cárdenas y Nelson Ramos, víctimas de ladrones en negocio de obleas
A los jugadores del Atlético de Bucaramanga les roban cadenas y relojes de oro avaluados en más de $72 millones.