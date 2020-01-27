En vivo
Sherman Cárdenas

Sherman Cárdenas

  Atlético Nacional, campeón de Copa Libertadores 2016
    Atlético Nacional, campeón de Copa Libertadores 2016 //
    Foto: AFP
    Foto: AFP
    Fútbol Colombiano

    Fue campeón de Libertadores con Atlético Nacional y anunció su retiro del fútbol

    El futbolista obtuvo varios títulos con el cuadro verdolaga, al igual que fue protagonista en el fútbol de Brasil con Atlético Mineiro y Vitoria.

  FBL-SUDAMERICANA-RIVERURU-ATLNACIONAL
    Colombia's Atletico Nacional goalkeeper Aldair Quintana reacts in dejection after their closed-door Copa Sudamericana second round football match against Uruguay's River Plate at the Alfredo Victor Viera Stadium in Montevideo, on November 4, 2020, amid the COVID-19 novel coronavirus pandemic. (Photo by Ernesto RYAN / POOL / AFP)
    ERNESTO RYAN/AFP
    Fútbol

    Lo sacó: técnico de Atlético Nacional le cobró errores a Aldair Quintana ante Bucaramanga

    Solo 136 minutos en dos juegos ha actuado Aldair Quintana en este 2022. Los hinchas no aguantan más sus errores en el arco ‘verdolaga’.

  Victoria del Atlético Bucaramanga
    Victoria del Atlético Bucaramanga //
    Foto: Twitter @Dimayor
    Fútbol Colombiano

    Atlético Nacional no pudo con Bucaramanga, y Millonarios sigue siendo líder de la Liga BetPlay

    ‘Los Verdolagas’ cayeron en su visita al Atlético Bucaramanga y quedaron terceros a tres puntos de la escuadra ‘embajadora’.

  Michael Rangel
    Blu Radio
    Foto: tomada de Twitter @SantaFe
    Fútbol Colombiano

    Michael Rangel comandará la delantera de Independiente Santa Fe

    Rangel ya había jugado con el 'león' en el 2014, año en el que ganó una liga colombiana y marcó 10 goles: 9 por Copa Colombia y otro en liga.

  América - Junior
    América - Junior
    Foto: tomada de Twitter Dimayor
    Deportes

    Discreto empate: América y Junior no se hicieron daño en las semifinales de la Liga

    De esta manera, ‘escarlatas’ y ‘tiburones’ dejaron abierta la serie en el juego que se disputará la próxima semana.

  Sherman Cárdenas. Foto: Junior de Barranquilla
    BLU Radio// Sherman Cárdenas. Foto: Junior de Barranquilla
    Deportes

    “Estamos bien”, el mensaje de la esposa de Sherman sobre estado de salud de su hija

    El jugador de Junior atraviesa por una difícil situación familiar que le impidió actuar con el equipo.

  Sherman Cárdenas y su hija Shenoa/ foto: Club Atlético Bucaramanga.
    BLU Radio. Sherman Cárdenas y su hija Shenoa/ foto: Club Atlético Bucaramanga.
    Deportes

    La unión hace la fuerza: así lucha la hija de Shérman Cárdenas contra el cáncer

    Sin importar los sacrificios, la familia del futbolista asegura que el cáncer no les ganará la batalla.

  El 'Pibe' Valderrama/ foto: suministrada.
    BLU Radio. El 'Pibe' Valderrama/ foto: suministrada.
    Santanderes

    Para el Pibe Valderrama este jugador del Bucaramanga es pura "calidad"

    El legendario jugador de la Selección Colombia solo tuvo elogios para el Atlético Bucaramanga.

  Nelson Ramos/ foto: tomada de cuenta en Instagram.
    BLU Radio. Nelson Ramos/ foto: tomada de cuenta en Instagram.
    Santanderes

    "Nos salió caro el masato": Nelson Ramos sobre robo en negocio en Floridablanca

    El jugador del Atlético Bucaramanga habló sobre el robo del que él y Sherman Cárdenas fueron víctimas en un negocio de obleas.

  Sherman Cárdenas- Nelson Ramos/ fotos: tomadas de cuenta en Instagram.
    BLU Radio. Sherman Cárdenas- Nelson Ramos/ fotos: tomadas de cuenta en Instagram.
    Santanderes

    Sherman Cárdenas y Nelson Ramos, víctimas de ladrones en negocio de obleas

    A los jugadores del Atlético de Bucaramanga les roban cadenas y relojes de oro avaluados en más de $72 millones.

