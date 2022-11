Hay mala interpretación, es lamentable: Alexis García sobre declaraciones en partido ante Nacional

El entrenador Alexis García aclaró en Blog Deportivo sus declaraciones en rueda de prensa luego del partido de La Equidad ante Atlético Nacional, que se jugó en la última fecha de la Liga BetPlay y que terminó empatado 1-1.

"Yo hablaba con (Andrés) Andrade y Jarlan (Barrera) que me decían 'vos querés mucho al verde'; sentir que hay tanto respeto y afecto por parte de ellos. Nosotros sabemos que de acá no vamos a salir con tanqueta", dijo el domingo el entrenador.

El director técnico lamentó que sus palabras fueran sacadas de contexto, pues estaba destacando el cariño de los jugadores del equipo rival, pero en la cancha el juego limpio estuvo presente, tanto que el equipo verdolaga quedó eliminado de los cuadrangulares al no sumar los tres puntos que necesitaba.

"Hay mala interpretación de las palabras. Estamos hablando del reconocimiento, del afecto, del cariño; y no solamente pasa con jugadores de Nacional también con futbolistas que no he dirigido y se acercan a manifestar aprecio. Las cosas buenas las malinterpretan y es lamentable", comentó Alexis García en Blu Radio.

El estratega del equipo capitalino también manifestó que estas situaciones no deben ser malinterpretadas como "una guerra". Comentó que solo hay una competencia deportiva entre amigos, pues se debe defender los equipos y los objetivos de cada institución.

"He aprendido a valorar las cosas buenas, me he sabido tragar muchas cosas malas y lo único que puedo decir es que tengo allí (Atlético Nacional) grandes amigos", añadió.

El futuro de La Equidad

Para Alexis García su equipo jugó bien, pero no lo acompañaron los resultados. Reconoció que le costó los puntos que perdieron que "eran para llorar" y, lastimosamente para La Equidad, la frase "si yo hubiera" les sacó factura al finalizar la liga, porque terminaron en la posición 13 con 28 unidades.

Sin embargo, espera que el equipo pueda conseguir la clasificación a la Copa Sudamericana, que sería, según él, "un premio de consolación".

